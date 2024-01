A- A+

Basquete Jokic acerta cesta no último segundo e dá vitória aos Nuggets contra Warriors; veja lance Na madrugada desta quinta-feira (04), o sérvio acertou a bola do jogo faltando menos 3.6 segundos

O basquete é o esporte onde tudo pode mudar numa questão de segundos. Na madrugada desta quinta-feira (4), Nikola Jokic, MVP das últimas finais da NBA, ressaltou esse aspecto do jogo e deu a vitória - 130x127 - para o Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors, com uma bola de três de quase do meio da quadra.

O primeiro tempo foi todo favorável ao Denver Nuggets que foi ao intervalo vencendo pelo placar 70x63. Contudo, os Warriors do treinador Steve Kerr, como é de característica da equipe, fizeram um terceiro quarto forte, chegando a abrir 13 pontos de diferença.

Mas, nunca é bom desconfiar dos atuais campeões da melhor liga de basquete do mundo. A equipe de Michael Malone se acertou no último quarto e encostou no placar. Faltando pouco mais de um minuto, Jokic achou Aaron Gordon na ponte aérea para empatar a partida. Na sequência, Denver marcou forte, frustrando as bolas de três dos Warriors, e conquistaram a posse de bola faltando apenas 3.6 segundos no placar.

Com o jogo já se encerrando, não havia outra coisa a se fazer: era colocar a bola nas mãos do sérvio Jokic. O coringa conseguiu se desvencilhar da marcação e acertou uma cesta de três pontos histórica, dando a vitória para equipe do Colorado.

