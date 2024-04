Jokic brilha, Nuggets superam Timberwolves e retomam liderança de conferência na NBA

A- A+

Cada vez mais candidato ao prêmio de MVP, Nikola Jokic fez mais uma exibição na noite desta quarta-feira (10). O sérvio comandou a vitória do Denver Nuggets, atual campeão da NBA, sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 107, em casa, em duelo direto pela liderança da Conferência Oeste. Os resultados da rodada confirmaram o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers no play-in, a repescagem dos playoffs.



Em Denver, Jokic foi o cestinha da partida, com direito a um "double-double" de 41 pontos e 11 rebotes, além de sete assistências. MVP das duas últimas temporadas da NBA, o jogador sérvio é o favorito para levar o prêmio pela terceira vez consecutiva. Nesta quarta (10), superou a marca de 40 pontos pela 20ª vez em sua carreira.



"Nikola sempre abraça o jogo físico. Ele nunca se esquiva", elogiou o técnico dos Nuggets, Michael Malone, que exaltou também a defesa rival. "Rudy Gobert (dos Timberwolves) um dia será um jogador do Hall da Fama. Rudy será considerado um dos melhores defensores de sua geração. E isso mostra o quão bom Nikola é. Não acho que alguém na NBA possa proteger Nikola no confronto individual."



Jokic teve o apoio de Jamal Murray e seus 20 pontos e seis assistências. Michael Porter Jr. contribuiu com 18 pontos e oito rebotes. Pelos Timberwolves, que não contaram com o lesionado Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards foi o destaque, com 25 pontos. Gobert, elogiado pelo treinador rival, terminou a partida com dois dígitos em dois fundamentos: 13 pontos e 15 rebotes.



O resultado deixa os Nuggets na liderança da Conferência Oeste, dependendo apenas de si para fechar a temporada regular no topo da tabela. Os atuais campeões da NBA apresentam retrospecto de 56 vitórias e 24 derrotas. Estão logo à frente dos Timberwolves (55/25) e do Oklahoma City Thunder (55/25), que manteve o terceiro posto apesar da vitória sobre o San Antonio Spurs por 127 a 98, em casa.

Ainda com chances de alcançar a primeira colocação nesta última semana da temporada regular, o Thunder foi liderado por Shai Gilgeous-Alexander (26 pontos) e Josh Giddey (20 pontos e 12 rebotes). Os Spurs tiveram o desfalque de Victor Wembanyama.



Também pela Conferência Oeste, o Phoenix Suns superou o Los Angeles Clippers por 124 a 108 e se manteve na briga por uma vaga direta nos playoffs - somente os seis primeiros colocados entram direto nesta fase do mata-mata. Em sétimo lugar, os Suns disputam com o Sacramento Kings (8º) e com o New Orleans Pelicans (6º) a última posição nos playoffs.



Os cinco primeiros colocados do Oeste - Nuggets, Timberwolves, Thunder, Clippers e Dallas Mavericks - já estão classificados. O triunfo dos Suns também tirou os Warriors e os Lakers da briga pela vaga direta nos playoffs. As duas equipes da Califórnia terão que disputar o play-in.



CENÁRIO MAIS ABERTO NO LESTE



Na outra conferência do campeonato, apenas três equipes estão confirmadas nos playoffs: Boston Celtics, Milwaukee Bucks e New York Knicks. Assim, três vagas são almejadas por cinco times: Cleveland Cavaliers (4º), Orlando Magic (5º), Indiana Pacers (6º), Philadelphia 76ers (7º) e Miami Heat (8º). Chicago Bulls (9º) e Atlanta Hawks (10º) terão que disputar o play-in.



O destaque da noite foi o triunfo dos Bucks sobre o Magic por 117 a 99, em casa. O vice-líder buscou sua 49ª vitória (tem 31 derrotas) mesmo sem a presença de Giannis Antetokounmpo, que deve ser desfalque até o início do mata-mata. Bobby Portis chamou a responsabilidade e liderou os anfitriões, com 30 pontos e nove rebotes. Damian Lillard também se destacou, com 29 pontos, nove assistências e seis rebotes. Pelo Magic, o principal jogador em quadra foi Cole Anthony, responsável por 23 pontos.



Confira os resultados da noite desta quarta-feira (10):



Cleveland Cavaliers 110 x 98 Memphis Grizzlies



Atlanta Hawks x Charlotte Hornets



Miami Heat 92 x 111 Dallas Mavericks



Brooklyn Nets 106 x 102 Toronto Raptors



Milwaukee Bucks 117 x 99 Orlando Magic



Oklahoma City Thunder 127 x 89 San Antonio Spurs



Denver Nuggets 116 x 107 Minnesota Timberwolves



Los Angeles Clippers 108 x 124 Phoenix Suns



Acompanhe os jogos desta quinta-feira (11):



Boston Celtics x New York Knicks



Utah Jazz x Houston Rockets



Portland Trail Blazers x Golden State Warriors



