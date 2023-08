Jokic, Doncic, Wembanyama: quem joga e quem não joga o Mundial de Basquete entre os atletas da NBA

A- A+

O Mundial de Basquete, que começa nesta sexta-feira, levará para as quadras de Filipinas, Indonésia e Japão uma seleção de craques da NBA. Além dos 12 convocados pela seleção dos Estados Unidos, outros 48 jogadores da principal liga de basquete do mundo estarão em quadra.

O site oficial da NBA compilou uma lista de quem são esses nomes. Passa por Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), que atua pela República Dominicana (país de nascença de sua mãe); Jordan Clarkson (Utah Jazz), que tem raízes filipinas na família e atua por um das seleções da casa; e Kyle Anderson (Minnesota Timberwolves), naturalizado chinês e que vai defender o país asiático sob o nome Li Kaier.

Luka Doncic (Dallas Mavericks/Eslovênia), Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks/Sérvia), Nikola Vucevic (Chicago Bulls/Montenegro), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)/França) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder/Canadá) são algumas estrelas estrangeiras da NBA que estarão presentes.

Por outro lado, há desfalques significativos, como Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/Grécia), Nikola Jokic (Denver Nuggets/Sérvia) e Jamal Murray (Denver Nuggets/Canadá). Fenômeno da liga e recém escolhido pelo San Antonio Spurs como número 1 no Draft, Victor Wembanyama também não vai à competição representar a França.

Veja os jogadores da NBA que estarão no Mundial de Basquete

República Dominicana: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) e Lester Quinones (Golden State Warriors).

Itália: Simone Fontecchio (Utah Jazz).

Filipinas: Jordan Clarkson (Utah Jazz).

China: Kyle Anderson/Li Kaier (Minnesota Timberwolves).

Sérvia: Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks), Aleksej Pokusevski (Oklahoma City Thunder), Nikola Jovic (Miami Heat) e Filip Petrusev (Philadelphia 76ers).

Sudão do Sul: Wenyen Gabriel (Los Angeles Lakers) e Carlik Jones (Chicago Bulls).

Grécia: Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Estados Unidos: Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) e Austin Reaves (Los Angeles Lakers).

Lituânia: Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans) e Azuolas Tubelis (Philadelphia 76ers).

Montenegro: Nikola Vucevic (Chicago Bulls).

Austrália: Xavier Cooks (Washington Wizards), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Dante Exum (Dallas Mavericks), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Josh Green (Dallas Mavericks), Joe Ingles (Orlando Magic), Jock Landale (Houston Rockets), Patty Mills (Atlanta Hawks), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers) e Jack White (Oklahoma City Thunder).

Finlândia: Lauri Markkanen (Utah Jazz).

Alemanha: Dennis Schroder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers), Franz Wagner (Orlando Magic) e Moritz Wagner (Orlando Magic).

Japão: Yuta Watanabe (Phoenix Suns).

Geórgia: Goga Bitadze (Orlando Magic) e Sandro Mamukelashvili (San Antonio Spurs).

Eslovênia: Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Espanha: Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Usman Garuba (Atlanta Hawks)

Canadá: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), RJ Barrett (New York Knicks), Dillon Brooks (Houston Rockets), Lu Dort (Oklahoma City Thunder), Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves), Kelly Olynyk (Utah Jazz) e Dwight Powell (Dallas Mavericks).

França: Frank Ntilikina (Charlotte Hornets), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Evan Fournier (New York Knicks) e Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves).

Letônia: Davis Bertans (Oklahoma City Thunder).

Veja as principais ausências de atletas da NBA no Mundial de Basquete e seus motivos

Giannis Antetokounmpo (Grécia)

O pivô do Milwaukee Bucks e duas vezes MVP da liga passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e optou por não se arriscar fisicamente.





"Está claro que não estou pronto para competir no nível que o Mundial pede. Não é uma escolha, é minha única opção para voltar ao nível de basquete pelo qual trabalhei tão duro para alcançar na carreira", comunicou o jogador no Twitter, no início do mês. Seu irmão, Thanasis, estará no torneio.

Jamal Murray (Canadá)

Destaque do Denver Nuggets campeão da NBA na última temporada, o armador também optou por se poupar após conversas com a franquia e com sua equipe médica. Murray garantiu que segue sonhando em disputar uma Olimpíada com a seleção do Canadá. "Apoiarei o time em todos os passos", afirmou o jogador.

Nikola Jokic (Sérvia)

Craque da última temporada da liga e destaque do título de Denver ao lado de Murray, campeão e MVP (melhor jogador) das finais, o talentoso pivô é outro a ficar de fora pelos impactos da temporada.

— Ele está fisicamente e mentalmente exausto. Não está pronto para essa responsabilidade no momento — afirmou o técnico Svetislav Pesic ao site MozzarSport.

Ricky Rubio (Espanha)

MVP da Espanha campeã do mundo em 2019, o armador do Cleveland Cavaliers anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

Victor Wembanyama (França)

Fenômeno do basquete francês e integrante da seleção, Wembanyama escolheu focar na preparação física para sua temporada de estreia na NBA.

— Decidi dedicar o verão a preparar meu corpo para os vários eventos que virão nos próximos anos. Isso significa não estar no Mundial. Foi uma decisão difícil na qual recebi conselhos de muita gente. Mas acredito sinceramente que é o melhor para a seleção francesa e para mim.

Joel Embiid (França)

MVP da última temporada, o pivô camaronês do Philadelphia Sixers se naturalizou francês no fim do ano passado e poderia ser convocado, mas por enquanto, não se comprometeu com a seleção francesa, segundo o técnico Vincent Collet. Embiid, que enfrentou lesão no joelho direito no fim da temporada, também tem cidadania americana.

Veja também

CELEBRIDADES Vai morar na Arábia, seguir carreira do pai? Conheça Davi Lucca, filho de Neymar de 12 anos