Jokic e Murray brilham e comandam vitória dos Nuggets sobre Timberwolves na NBA

O pivô Nikola Jokic e o armador Jamal Murray foram os destaques do Denver Nuggets na madrugada desta segunda-feira, em Minneapolis, em jogo válido pela temporada regular da NBA, onde a sua equipe superou o Minnesota Timberwolves por 127 a 114 em rodada que contou com mais dez confrontos.

Cestinha do duelo, Murray terminou a partida com 43 pontos e foi decisivo para o triunfo com seus chutes precisos. Ele acertou 16 de 29 arremessos e ainda converteu cinco cestas de três pontos em uma atuação irrepreensível no Target Center.

Os Nuggets também contaram com a eficiência do seu astro sérvio em quadra. Ao terminar o embate com 25 pontos, 19 rebotes e dez assistências, o pivô sacramentou o seu 167º "triple-double" na carreira, (o terceiro em dois jogos) marca que o coloca como terceiro na lista de todos os tempos.

Ah galera, só pra não perder o costume.



Jokic hoje contra o Timberwolves:



25 pontos

19 rebotes

10 assistências



3 triplos-duplos em 3 jogos.



É isso. pic.twitter.com/PNoEWbR22X — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) October 28, 2025

O resultado deixa a franquia de Denver na sexta colocação da Conferência Oeste da NBA. O Minnesota Timberwolves, que frustrou os seus torcedores em Minneapolis, figura na nona posição.

Sentindo o desfalque de Anthony Edwards, os Wolves começaram mal a partida, mas se recuperaram no jogo e foram para o intervalo com uma vantagem de 65 a 57.

No entanto, no terceiro quarto, os visitantes reagiram e passaram à frente. No último período, Murray anotou nove pontos e ajudou a consolidar o resultado positivo fora de casa.

- 23 PONTOS NO 3° PERÍODO

- 32 PONTOS NO 2° TEMPO



QUANDO ELE ATIVA AQUELE MODO… ESQUECE!



GRANDE VITÓRIA DOS NUGGETS EM CIMA DOS TIMBERWOLVES EM MINNESOTA! pic.twitter.com/2b3fRyLx6C — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) October 28, 2025

Em outro jogo da rodada, o Utah Jazz precisou da prorrogação para emplacar uma sofrida vitória sobre o Phoenix Suns, em Salt Lake City, pelo placar de 138 a 134. Destaque do confronto, Lauri Markkanen teve uma noite histórica ao anotar 51 pontos, recorde de sua carreira.

O ala-pivô finlandês tornou-se o primeiro jogador do Jazz a marcar 50 pontos na temporada regular desde Karl Malone (que acertou 56 contra o Golden State Warriors em abril de 1998).

Markkanen converteu todos os 17 lances livres que teve, pegou 14 rebotes e foi decisivo também no tempo extra, quando assinalou sete pontos.

Com o triunfo, o Utah Jazz aparece no quarto posto da Conferência Oeste enquanto o Phoenix Suns ocupa o 13º lugar à frente apenas do Dallas Mavericks e do lanterna New Orleans Pelicans.

Ainda pela rodada desta segunda-feira, o Chicago Bulls contou com o apoio de sua torcida no United Center para superar o Atlanta Hawks por 128 a 123. Ayo Dsosunmu fez 21 pontos e contou com a ajuda de Josh Giddey (13 rebotes) para consolidar a vitória.

Os Bulls contaram com uma boa atuação coletiva e oito jogadores da equipe terminaram o confronto com dois dígitos na pontuação. Assim, a equipe de Chicago lidera Conferência Leste enquanto o Atlanta Hawks é o 11º na classificação.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 95 x 116 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 136 x 124 Orlando Magic

Chicago Bulls 128 x 123 Atlanta Hawks

Houston Rockets 137 x 109 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 90 x 122 Boston Celtics

San Antonio Spurs 121 x 103 x Toronto Raptors

Dallas Mavericks 94 x 101 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 138 x 134 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 114 x 127 Denver Nuggets

Golden State Warriors 131 x 118 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 108 x 122 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos da noite desta terça-feira:

Washington Wizzards x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

