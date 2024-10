Jokic brilha com 'triple-double' e Nuggets vencem a segunda na NBA

A- A+

Ainda sem empolgar neste início da nova temporada da NBA, o Denver Nuggets contou com o brilho de Nikola Jokic para vencer pela segunda vez em quatro partidas disputadas. Fora de casa, os campeões da temporada 2022-2023 superaram o Brooklyn Nets por 144 a 139, na noite desta terça-feira.

Jokic terminou a partida com um "triple-double" de 29 pontos, 18 rebotes e 16 assistências, uma de suas melhores performances da carreira nos principais fundamentos do jogo. Trata-se da segunda vez que o sérvio obtém dois dígitos em três quesitos diferentes em apenas quatro partidas.

Jokic se tornou apenas o segundo jogador a alcançar tais números nos três fundamentos numa partida da NBA. O primeiro foi Oscar Robertson, integrante do Hall da Fama, com 29 pontos, 18 rebotes e 16 assistências em apenas um jogo - ele se destacou entre as décadas de 60 e 70.

Jamal Murray e Aaron Gordon também foram decisivos para a segunda vitória dos Nuggets, com 24 pontos cada. Russell Westbrook deixou o banco de reservas para contribuir com 22. Pelos Nets, os destaques foram Dennis Schröder e Cam Thomas com 28 e 26 pontos, respectivamente. O primeiro obteve um "double-double" ao anotar 14 assistências. Os Nets sofreram a terceira derrota em quatro jogos.

Sem Stephen Curry, machucado, o Golden State Warriors chegou ao terceiro triunfo em quatro jogos ao derrotar o New Orleans Pelicans por 124 a 106, na Califórnia. Na ausência do astro, que se lesionou na partida passada, Buddy Hield assumiu a liderança da equipe, com 28 pontos. Brandin Podziemski contribuiu com 19 enquanto o brasileiro Gui Santos anotou uma assistência nos quase três minutos em que esteve em quadra.

Pelos Pelicans, que somam duas vitórias e duas derrotas até agora, Zion Williamson e Brandon Ingram brilharam com 31 e 30 pontos. Zion ainda obteve oito rebotes.

Confira os resultados dessa última noite:

Minnesota Timberwolves 114 x 120 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 139 x 144 Denver Nuggets

Utah Jazz 96 x 113 Sacramento Kings

Golden State Warriors 124 x 106 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quarta-feira (30):

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Miami Heat x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers

