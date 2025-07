Jon Jones mira retorno em possível UFC na Casa Branca: "Era disso que eu precisava"

A- A+

O lutador Jon Jones, que anunciou aposentadoria recentemente, declarou publicamente o desejo de participar do evento do UFC idealizado por Donald Trump para julho de 2026, como parte das celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

Jones afirmou que entrou em contato com o UFC no mesmo dia em que Trump anunciou o plano, durante um discurso no estado de Iowa. “Liguei para a sede do UFC naquela mesma tarde. Vou deixar por isso mesmo. América! Isso me irrita”, escreveu o ex-campeão dos meio-pesados no X, reforçando seu interesse imediato em participar do evento.



Em outras postagens, ‘Bones’ explicou que a luta na Casa Branca representaria algo além da carreira ou do dinheiro. “Seria, para mim, a oportunidade de representar os Estados Unidos na Casa Branca. Não importa com quem eu lute naquela noite. Encontrei meu motivo”, publicou, indicando que um possível retorno aos octógonos teria um valor simbólico.

A ideia do “UFC Casa Branca” foi apresentada por Trump como parte de uma série de eventos comemorativos que ocorreriam em 2026. Amigo próximo de Dana White, presidente do UFC, o ex-presidente afirmou que a luta incluiria até 25 mil pessoas e teria uma disputa de cinturão. “Dana vai fazer, ele é ótimo. Vamos ter um evento do UFC aqui, com lutas profissionais e amadoras”, declarou o político.

Veja também