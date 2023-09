A- A+

SPORT Jorcey Anisio completa 200 jogos como preparador de goleiros do Sport e exalta números; confira

Jorcey Anisio foi anunciado em agosto de 2020 como preparador de goleiros do Sport. De lá para cá, soma 200 partidas na função e com um bom aproveitamento. Ao todo, foram 87 vitórias, 54 empates e 59 derrotas. O Leão não teve a sua meta vazada em 86 dos 200 confrontos.

Com 50 anos, Jorcey valoriza mais uma importante marca em sua trajetória profissional. “Já são três anos como preparador de goleiros do Sport e agora tendo a felicidade de completar 200 partidas nesta função. É algo significativo, principalmente pelos números que são bastante positivos, com muito mais vitórias que derrotas, além de muitas partidas sem os goleiros sofrerem gol”, enalteceu o preparador de goleiros que carrega passagens por Botafogo, Avaí, Flamengo e a seleção da Arábia Saudita.

Nesta sexta-feira (15), Jorcey Anisio fará a sua partida de número 201 pelo Sport, que enfrenta o ABC às 21h30, no Frasqueirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o clube ocupando a vice-liderança com 47 pontos, ele não esconde sua próxima meta. “É o retorno à Série A. Isso foi traçado desde o início do ano e vamos em busca desse objetivo. Temos 11 decisões pela frente e todos estão focados nesta meta”, finalizou.

Números de Jorcey Anisio pelo Sport

Temporada de 2020 – 27 jogos (11 vitórias, cinco empates, 11 derrotas e nove jogos sem sofrer gols)

Temporada de 2021 – 55 jogos (16 vitórias, 16 empates, 23 derrotas e 23 jogos sem sofrer gols)

Temporada de 2022 – 61 jogos (24 vitórias, 21 empates, 16 derrotas e 25 jogos sem sofrer gols)

Temporada de 2023 – 57 jogos (36 vitórias, 12 empates, nove derrotas e 29 jogos sem sofrer gols)

Total: 200 jogos (87 vitórias, 54 empates, 59 derrotas e 86 jogos sem sofrer gols)

