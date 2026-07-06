Jordan Henderson, da Inglaterra, machuca o pulso ao sofrer queda durante comemoração

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A classificação da Inglaterra às quartas de final da Copa do Mundo terminou com uma preocupação inesperada. O meia Jordan Henderson se machucou durante a comemoração da vitória sobre o México, na Cidade do México, ao sofrer uma queda logo após o apito final da partida.



O incidente aconteceu quando os jogadores ingleses correram em direção às arquibancadas para celebrar a classificação ao lado da torcida. Como já virou tradição nesta Copa, elenco e torcedores se reuniram para cantar "Wonderwall", clássico da banda Oasis.





No caminho até os fãs, Henderson tentou ultrapassar uma das placas de publicidade que cercam o gramado. No entanto, escorregou e acabou apoiando a mão no chão para amortecer a queda, machucando o pulso. O jogador demonstrou fortes dores imediatamente e precisou receber atendimento médico ainda no campo.



A situação preocupou a comissão técnica da Inglaterra. Henderson deixou o gramado de maca e utilizando oxigênio por precaução antes de ser encaminhado a um hospital na capital mexicana para exames mais detalhados.



Após a partida, o técnico Thomas Tuchel afirmou que a lesão pode ser grave. "Ele está no hospital neste momento. É uma lesão bastante séria. Não combina com o restante da noite. Ainda não sei qual será o procedimento", declarou o treinador.

Jordan Henderson durante treino. Foto: Carl de Souza / AFP



A Federação Inglesa ainda não divulgou um diagnóstico oficial sobre a gravidade do problema. Henderson permaneceu no México, enquanto o restante da delegação seguiu viagem para o centro de treinamentos da seleção, nos Estados Unidos.



Agora, a Inglaterra volta a campo contra a Noruega, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para sábado, 12, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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