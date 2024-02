A- A+

Copa da Ásia Jordânia vence Coreia do Sul e vai pela primeira vez à final da Copa da Ásia O adversário da Jordânia sairá do confronto entre Irã e Catar, que jogam nesta quarta-feira (7)

A Jordânia fez história ao vencer a Coreia do Sul por 2 a 0 nesta terça-feira (6) e vai disputar pela primeira vez a final da Copa da Ásia.

Semifinalista do torneio também pela primeira vez, a seleção jordaniana chegou à vitória graças aos gols de Yazan Al-Naimat (53') e Mousa Al-Taamari (66').

Comandada pelo ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann, a Coreia do Sul, que não vence a competição desde 1960 e era uma das favoritas ao título, terá agora que se contentar com a disputa do terceiro lugar.

A Jordânia teve mais chances ao longo da partida e merecidamente saiu na frente logo depois do intervalo, com Al-Naimat recebendo na área e batendo por cima do goleiro para marcar seu terceiro gol no torneio.

Minutos depois, Al-Tamari abriu caminho pela defesa sul-coreana para ampliar.

O adversário da Jordânia na decisão sairá da outra semifinal, entre o Irã e o anfitrião e atual campeão, o Catar, que se enfrentam na quarta-feira.

A final da Copa da Ásia será no próximo sábado, em Doha.

Veja também

SÃO PAULO Suspeitos de envolvimento em sequestro de ex-jogador viram réus