Aposentadoria Jordi Alba anuncia aposentadoria ao fim da temporada da MLS Ex-lateral do Barcelona encerra carreira ao lado de Messi e Busquets no Inter Miami

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, de 36 anos, anunciou que vai encerrar a carreira ao final da atual temporada da Major League Soccer (MLS). O jogador, campeão da Eurocopa de 2012 com a Espanha e da Liga dos Campeões com o Barcelona, encerra um ciclo vitorioso que marcou uma geração do futebol mundial.

Fim de uma trajetória marcante

Revelado pelo Valencia e consagrado no Barcelona, Alba se destacou por mais de uma década no clube catalão, onde conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais. Em 2023, transferiu-se para o Inter Miami, dos Estados Unidos, reunindo-se com os ex-companheiros Lionel Messi, Sergio Busquets e Luis Suárez.

O time americano está classificado para os playoffs da MLS, que devem ser concluídos no início de dezembro, justamente o período em que o espanhol colocará ponto final em sua carreira.

Despedida com emoção e gratidão

O anúncio foi feito pelo próprio jogador em um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, Alba demonstrou serenidade e orgulho pelo caminho percorrido.



“Chegou a hora de encerrar um capítulo verdadeiramente significativo da minha vida. Decidi encerrar minha carreira profissional no futebol ao final desta temporada. Faço isso com total convicção, paz e felicidade”, declarou o lateral.

Legado dentro e fora de campo

Pela seleção espanhola, Jordi Alba disputou 93 partidas e marcou presença em grandes competições internacionais, sendo peça importante na conquista da Eurocopa de 2012. Seu estilo de jogo ofensivo e a parceria com Messi no lado esquerdo do ataque do Barcelona se tornaram uma das marcas do clube na última década.

Mesmo longe da Europa, Alba manteve o alto nível de desempenho na MLS, contribuindo com experiência e liderança no projeto do Inter Miami, que busca se firmar como uma das principais equipes do futebol norte-americano.

