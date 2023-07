A- A+

Messi Jordi Alba começa a treinar com Inter Miami de Messi Craque se junta oficialmente às outras estrelas do Barcelona, como Messi e Serio Busquets

O lateral espanhol Jordi Alba participou nesta segunda-feira (31) de seu primeiro treino com o Inter Miami de Lionel Messi, equipe que se prepara para disputar os 16-avos de finais da Copa das Ligas na quarta-feira (2).

O ex-jogador do Barcelona treinou sob as ordens do técnico argentino Gerardo Martino, que já o havia comandado durante sua passagem pelo clube catalão na temporada 2013-2014.

Alba, que será apresentado oficialmente na terça-feira, está inscrito para participar da Copa das Ligas, mas por enquanto não se sabe se terá minutos no confronto de quarta-feira contra o Orlando City.

O espanhol de 34 anos assinou com o Inter Miami este mês até o final da temporada de 2024, seguindo os passos de seu companheiro de equipe no Barça Sergio Busquets.

Os dois são os principais nomes que vieram para reforçar o time do craque Lionel Messi, cuja chegada levou o Inter a obter duas vitórias em dois jogos. Com essa campanha, o time terminou em primeiro lugar em seu grupo na Copa das Ligas, torneio em que competem 47 equipes, da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.

Jordi Alba anunciou sua saída do Barça em maio, após 11 temporadas nas quais conquistou, entre outros títulos, seis ligas espanholas e uma Liga dos Campeões.

Sua chegada ao Inter Miami foi adiada em comparação com as de Messi e Busquets devido ao recente nascimento de seu terceiro filho.

Veja também

Jogos Mundiais Universitários No oitavo dia dos Jogos Mundiais universitários, judoca garante 1º pódio do país