Jorge Henrique e Neto Baiano lutam por título Mundial de fut-7 pela SA Betesporte

O Campeonato Mundial de Fut-7 terá início na próxima segunda-feira (11) e será sediado no México. A competição está agendada para acontecer até o dia 14 e terá ao todo 54 clubes participantes. Essa será a maior edição do torneio, que terá 36 equipes masculinas e 18 femininas, pela primeira vez na história. Contando com ídolos do futebol pernambucano, Neto Baiano e Jorge Henrique, a SA Betesporte busca título inédito para a galeria.



Um dos clubes que irá representar o Brasil nesta competição será a SA Betesporte. A equipe foi campeã invicta na última temporada da Liga das Américas e levantou a taça da Liga Nacional da modalidade com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com boas campanhas, conseguiu vaga no Mundial.

E para buscar o título inédito, a equipe brasileira conta com dois nomes bem conhecidos dos torcedores. Um deles é o atacante Jorge Henrique, revelado no Náutico e campeão mundial pelo Corinthians em 2012, além de titular na grande final contra o Chelsea. "Mundial eu sei bem da pressão que é (risos). Vamos fazer uma boa competição, representar não só o clube, mas o Brasil. Será uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho e colocar mais esse troféu na minha galeria, estou com muita vontade de jogar novamente", disse Jorge Henrique.

Outro nome importante da equipe é Neto Baiano, jogador que rodou o Brasil e conquistou títulos Gaúcho, Baiano, Goiano, Alagoano e da Copa do Nordeste. Com a experiência e títulos de artilharia na bagagem, o atleta projetou a competição. "Temos uma equipe que trabalha bastante, se esforçam muito por esse projeto e é um orgulho muito grande jogar aqui. Vamos para cima, pois é uma competição com competitividade bem alta, que jogador gosta de jogar. Vamos para cima!", disse Neto Baiano, ídolo da torcida do Sport.

Os times participantes do Mundial serão divididos em 12 grupos, com três times cada. Os primeiros colocados avançam para a próxima fase, enquanto os outros 24 irão competir na repescagem, onde avançam apenas metade para a segunda fase.



