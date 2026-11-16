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Após sofrer à beira do campo com a goleada de 4 a 1 da Dinamarca sobre Portugal neste sábado, em jogo válido pela Liga das Nações da Uefa, o técnico Jorge Jesus precisou confrontar um outro problema relacionado à derrota da sua equipe.

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, demonstrou satisfação com o resultado negativo e fez duras críticas ao treinador, a quem considera responsável pela despedida de seu filho da seleção lusitana.



Questionado nesta segunda-feira sobre as declarações da mãe do astro (ela disse que o filho foi enganado pela equipe nacional), Jorge Jesus usou um tom amistoso para falar sobre o assunto a fim de evitar polêmica.



"Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo? A minha mãe também… a mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito. Ela vai dizer o quê? Mãe é mãe, não há volta a dar a isto, compreendo as suas declarações", afirmou o treinador em entrevista à RTP.





O comandante admitiu que a situação deixou certas interpretações no ar, mas evitou qualquer tipo de ataque. "Ruído? É verdade. Mas mãe é mãe, e só tenho de respeitá-la, a mãe defende sempre os filhos, até à morte. É uma mãe muito querida que sofreu muito para criar os seus filhos", completou.



A manifestação de Dolores Aveiro foi no embalo da derrota dos portugueses para detonar a forma como o seu filho foi tratado no episódio em que ele se desentendeu com Jorge Jesus (ficou no aquecimento à beira do campo no jogo contra a Noruega, mas não entrou).



Após uma promessa de desculpas do treinador que acabou não se cumprindo durante coletiva, o atacante de 41 anos, que estava com o grupo em Copenhague, abandonou a concentração. Logo depois, no início de novembro, Cristiano Ronaldo anunciou a sua aposentadoria da seleção nacional.



A derrota para Dinamarca foi a primeira partida após a oficialização do fim de ciclo de CR7. Antes do jogo, em forma de homenagem, todos os jogadores entraram em campo com a camisa 7, número que marcou a trajetória do artilheiro português.



Jesus também foi alvo de questionamentos sobre a ausência de Bernardo Silva na convocação. O jogador havia sido liberado após reclamar de um desconforto muscular. No entanto, o Real Madrid, clube do atleta, informou que ele estaria em condições de entrar em campo neste final de semana.



"Melhor que isso só o médico, não faço parte do departamento médico. O diagnóstico não sou eu que faço. Aquilo que o departamento médico me disse é em referência aos dois dias [intervalo entre jogos]. Não havia tempo para Bernardo fazer este jogo", concluiu.

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