Jorge Jesus comenta sobre "convite irrecusável" de Cristiano Ronaldo e estreia no Al-Nassr
Treinador português faz primeiro jogo diante do Al Ittihad na Supertaça da Arábia Saudita
Jorge Jesus inicia nesta terça-feira (19) uma nova etapa no futebol da Arábia Saudita. Agora à frente do Al Nassr, o treinador português destacou o papel de Cristiano Ronaldo no “convite irrecusável” que recebeu para assumir o clube, após sua saída do Al Hilal.
O Al Nassr estreia na temporada pelo formato final four da Supertaça da Arábia Saudita, que será disputada em Hong Kong. O primeiro desafio será contra o Al Ittihad, atual campeão nacional, em confronto válido pela semifinal.
Leia também
• Torcedor do Liverpool é banido de estádios após proferir insultos racistas a atacante do Bournemouth
• Manchester City recusa oferta e pede R$ 150 milhões ao Galatasaray por Ederson, diz jornalista
• Vasco aplica goleada histórica no Santos e Neymar deixa o gramado chorando; veja vídeo
Na entrevista pré-jogo, Jesus foi direto ao falar sobre sua decisão:
— Não podia rejeitar o convite do Al Nassr, que partiu do novo CEO, do [José] Semedo [diretor técnico] e, como é óbvio, do Ronaldo. Não podia rejeitar porque eu queria ficar na Arábia Saudita, uma vez que já não estava no Al Hilal — afirmou, segundo o jornal português A Bola.
Apesar da passagem marcante pelo rival, Jorge Jesus ressaltou o carinho que recebeu:
— Volto a dizer, fui muito bem tratado lá, por todos os fãs e por toda a gente, mas agora é outra vida, vida nova e a ideia é exatamente fazer com que o Al Nassr volte a conquistar títulos, porque não o faz há vários anos.