FUTEBOL Jorge Jesus, Dorival e agora Filipe Luís? Flamengo repete cenários pós-título e vive incerteza Filipe Luís tem um dos menores salários entre treinadores da Série A e pede um valor próximo dos técnicos mais bem pagos do Brasil

Flamengo e Filipe Luís ainda não chegaram a um acordo para renovação. O vínculo vai até 31 de dezembro, o que dá cinco dias até que as partes firmem um novo contrato. Ainda que o clube entenda que seja necessária uma valorização salarial, a pedida do treinador é o que impede um acerto no momento.

Atualmente, Abel Ferreira, do Palmeiras, é quem ocupa o topo, recebendo R$ 3 milhões mensais. Dorival Júnior, do Corinthians, e Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, completam o pódio com, respectivamente, R$ 2 milhões e R$ 1,9 milhão, respectivamente.

A novela com Filipe Luís faz o Flamengo correr o risco de reviver o que teve com Jorge Jesus e Dorival Júnior. Os dois treinadores tiveram campanhas vitoriosas, mas deixaram o clube pouco tempo depois.





Jesus conquistou Libertadores e Brasileirão em 2019 e a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Carioca em 2020. Próximo do fim do contrato, em junho de 2020, houve a renovação por mais um ano. Entretanto, um mês depois, o Benfica pagou a multa rescisória e fechou com o português.

Depois, passaram pela banco rubro-negro Domènec Torrent, Rogéiro Ceni (que ganhou Brasileirão de 2020, Supercopa e Carioca de 2021), Renato Gaúcho e Paulo Souza, até a chegada de Dorival Júnior.

O atual técnico corintiano chegou cerca de dois anos após a saída de Jesus. Na Libertadores, foram sete vitórias em sete jogos, conquistando o tricampeonato do Flamengo. Na Copa do Brasil, Dorival também conduziu o time ao título, batendo o Corinthians na final, nos pênaltis.

Ele tinha contrato apenas até o fim de 2022. Apesar dos títulos, a diretoria flamenguista não quis a renovação. Para o lugar dele, o Flamengo buscou Vitor Pereira, ex-Corinthians, que durou apenas 18 jogos no cargo.

"Financeiramente não seria um problema para a renovação. A diretoria entendeu que era o momento de uma mudança e eu respeito isso. Eu deixo aqui um agradecimento aos jogadores, aos funcionários do clube que fizeram do nosso dia-a-dia muito leve", escreveu Dorival no anúncio de despedida.

Ainda que o Flamengo queira contar com Filipe Luís, e seja também desejo do treinador ficar no clube, o salário ainda precisa ser acordado. A primeira proposta para renovação foi feita ainda em maio, e o processo se arrasta até então. Por isso, segundo o ge, a diretoria já tem em mente alternativas caso o técnico não fique.



