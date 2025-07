Jorge Jesus é anunciado pelo Al-Nassr e revela arrependimento por recusar a seleção brasileira

A- A+

Jorge Jesus está de volta ao futebol saudita. Nesta segunda-feira, o treinador português foi anunciado oficialmente como o novo técnico do Al-Nassr, em contrato válido até o fim da temporada 2025/26. Mas além do retorno ao Oriente Médio, o comandante surpreendeu ao admitir, publicamente, um arrependimento: ter recusado o convite para assumir a seleção brasileira, hoje comandada por Carlo Ancelotti.





A revelação veio em entrevista ao jornal português Record, pouco antes do embarque rumo a Riade, capital da Arábia Saudita, onde será apresentado ainda nesta semana. Jesus admitiu que teve nas mãos a oportunidade de dirigir o Brasil, mas optou por permanecer, à época, no Al-Hilal.

"Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da Seleção do Brasil. Não quis ir porque estava de corpo e alma no Al-Hilal", disse, com franqueza.

O interesse da CBF em Jorge Jesus remonta ao período em que Ednaldo Rodrigues ainda comandava a entidade. O treinador, então à frente do Al-Hilal, era considerado uma alternativa forte diante da indefinição sobre o novo técnico. O tempo passou, a seleção tomou outros rumos.

A nova etapa na Arábia Saudita acontece meses após a saída conturbada de Jesus do rival Al-Hilal, em maio deste ano. Apesar de uma temporada 2023/24 quase impecável - com títulos da Liga Saudita, Copa do Rei e Supercopa -, o fracasso na Champions Asiática custou o cargo em 2025.

Agora, ele assume o comando de um Al-Nassr ambicioso, liderado dentro de campo por Cristiano Ronaldo. O craque português teve participação direta na contratação do compatriota e, segundo a imprensa europeia, vê na chegada de Jesus uma peça-chave para a renovação de contrato com o clube.

"Sem o convite dele, talvez, não estaria lá. A motivação vai ser grande, vou tentar que o Al-Nassr possa ganhar títulos. O Ronaldo ganhou tudo onde passou, mas ainda não venceu na Arábia Saudita - vou tentar ajudá-lo nisso", declarou Jesus.

O treinador português, hoje com 70 anos, traçou um paralelo curioso sobre essa nova missão: "Foi como sair do Benfica para o Sporting. Agora vou fazer o mesmo, só que com os dois maiores da Arábia."

Jesus terá como principal objetivo quebrar a hegemonia recente do Al-Hilal, agora dirigido por Simone Inzaghi.

