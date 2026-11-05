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Futebol Jorge Jesus fala sobre aposentadoria de Cristiano da seleção: 'Tenho que aceitar a decisão dele' Técnico português admitiu que CR7 é uma referência para os jovens do país

O técnico Jorge Jesus falou pela primeira vez sobre a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal, anunciada nesta quinta-feira pelo craque. Em entrevista ao Canal 11, canal de televisão oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o treinador admitiu que terá que aceitar a decisão do camisa 7.

"Nós já tivemos a oportunidade de falar antes da primeira convocatória sobre isto. Eu pedi a ele para continuar comigo porque precisava que ele estivesse ao pé de mim, mas também tenho que aceitar a decisão dele. Ele vai sempre estar no coração dos portugueses, na seleção, e e não há volta a dar porque ele será sempre uma referência do futebol português", disse Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo decidiu encerrar sua trajetória na seleção portuguesa um dia antes de Jorge Jesus anunciar os convocados para os próximos compromissos da equipe. Segundo o jornal português A Bola, o atacante sabia que seria chamado pelo treinador para a dupla jornada da Liga das Nações e antecipou o anúncio de sua saída para não voltar a defender Portugal sob o comando do técnico.

Apesar disso, Jorge Jesus reconheceu que Cristiano Ronaldo é uma referência para Portugal e admitiu o tamanho do atleta para a história do país. Aos 41 anos, o atacante deixa a equipe nacional depois de 23 anos, 234 partidas, 146 gols e três títulos.

"O Cris é a referência mundial, uma referência de Portugal, uma referência da seleção. É um jogador que, ao longo destes anos, deu muito à seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa. E a maior parte dos fãs dele são são jovens. E, portanto, ele vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo, da nossa história da seleção. Inclusive, eu mandei colocar uma grande imagem dele no auditório para estar lá presente a referência dele".

Atrito entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira (5), a aposentadoria da seleção portuguesa meses após protagonizar um desgaste com Jorge Jesus, técnico da equipe. A crise começou no fim de setembro, quando o atacante ficou no banco de reservas durante a vitória sobre a Noruega, apesar de ter passado parte do segundo tempo aquecendo.

Insatisfeito com a decisão, o jogador deixou a concentração no dia 30 daquele mês. A saída aconteceu após uma entrevista coletiva de Jorge Jesus, na qual o treinador reafirmou sua autoridade sobre as decisões da equipe. Dias depois, Cristiano publicou um longo comunicado e acusou o técnico de não cumprir os acordos sobre sua participação nas partidas.

Após a repercussão do episódio, o atacante do Al-Nassr pediu desculpas por ter deixado a concentração e afirmou que continuava disponível para defender Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol, no entanto, aplicou uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros (cerca de R$ 1,4 mil) ao jogador.

A punição terminou em 30 de outubro, antes dos próximos compromissos da seleção portuguesa nesta próxima Data-Fifa, em novembro, contra Dinamarca e País de Gales. No entanto, Cristiano Ronaldo anunciou a aposendatoria antes mesmo da convocação.

Aos 40 anos, o atacante publicou um vídeo nas redes sociais para comunicar que não voltará a defender a equipe nacional. Capitão de Portugal, o jogador se despede com 146 gols em 234 partidas e deixa a seleção como o atleta com mais jogos e o maior artilheiro da história do futebol entre seleções.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Cristiano Ronaldo faz um balanço da relação com a equipe nacional. Na gravação, o atacante destaca os 23 anos em que teve a oportunidade de representar Portugal e deixa uma mensagem de despedida aos torcedores.

"Hoje termina a minha caminhada dentro do campo com a Seleção Nacional, saio de cabeça levantada com o orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal", afirmou o atacante, em um longo vídeo publicado nas redes sociais.

Na despedida, Ronaldo agradeceu aos companheiros, treinadores, familiares e torcedores que fizeram parte de sua trajetória e afirmou que continuará acompanhando a equipe: “Portugal estará sempre em mim”

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