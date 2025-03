A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Jorge Jesus, Filipe Luís, Ancelotti? Veja possíveis nomes para seleção se Dorival for demitido Atual treinador do Brasil está muito pressionado após goleada sofrida de 4 a 1 para a Argentina

O trabalho de Dorival Junior à frente da seleção está longe de satisfazer os brasileiros. E a goleada de 4 a 1 sofrida para a Argentina nesta terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, fez com que a pressão sobre o treinador aumentasse. As atuações decepcionantes e a campanha ruim nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (apenas 58% de aproveitamento) deixam o treinador com o cargo em risco. Dessa forma, possíveis substitutos já começam a ser ventilados.





Dentre os que são vistos como potenciais futuros comandantes da amarelinha, alguns nomes destacam-se nos pedidos dos torcedores. Confira a situação de cada um dos mais especulados:

Veja a situação de técnicos especulados na seleção brasileira:

Carlo Ancelotti

Principal alvo da CBF para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti está na quarta temporada seguida no Real Madrid. Dentre os principais títulos da trajetória estão as duas Ligas dos Campeões (21/22 e 23/24) e os dois Campeonatos Espanhóis (21/22 e 23/24). Apesar dos rumores no início de 2025 de uma possível saída do clube merengue, o italiano renovou contrato e afirmou que pretende ficar no gigante espanhol durante todo o mandato do presidente Florentino Pérez.



Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid // Foto: Adrian DENNIS / AFP



Jorge Jesus

Treinador que marcou época com o trabalho à frente do Flamengo entre 2019 e 2020, Jorge Jesus é um nome bastante pedido na seleção brasileira nos últimos anos. O português já afirmou que "seria um sonho" e deu a entender que perdeu uma oportunidade de realizá-lo no passado. No Al-Hilal, da Arábia Saudita, há duas temporadas, conquistou o título nacional, a Copa do Rei e duas Supercopas. Apesar da primeira temporada de sucesso, não é mais unanimidade entre a torcida atualmente. Tem contrato com o clube saudita até maio e as conversas de renovação ainda não avançaram.





Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal // Foto: Fayez NURELDINE / AFP



Filipe Luís

Nova sensação do futebol brasileiro, o ex-lateral-esquerdo não tem sete meses como treinador no profissional. Mas o trabalho bastante elogiado e já vitorioso no Flamengo no curto período tornou Filipe Luís como um dos grandes queridinhos dos brasileiros para assumir a seleção. O jovem treinador tem contrato com o rubro-negro até o fim do ano e não costuma comentar sobre seu futuro. A única certeza em relação às suas pretensões, é que o grande objetivo é trabalhar na Europa. Um chamado da pentacampeã do mundo, entretanto, pode fazer o promissor técnico ir para um desafio inimaginável há pouco tempo.





Filipe Luís, técnico do Flamengo // Foto: X/Reprodução



Renato Gaúcho

Renato Gaúcho já teve o nome ventilado na seleção algumas vezes, na época de Tite e também de Fernando Diniz. Nome de agrado de boa parte dos brasileiros neste passado recente , o ex-atacante já não conta com tanto apoio da opinião pública atualmente, principalmente após o 2024 abaixo do esperado no Grêmio. O tricolor gaúcho, não à toa, não quis renovar o contrato para esta temporada. Desde então, ele está sem clube.



Renato Gaúcho // Foto: Pablo Porciuncula / AFP



Abel Ferreira

Em passagem multicampeão à frente do Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira é um técnico especulado frequentemente na seleção. Este ano está no momento mais conturbado da relação de muito mais amor que ódio com a torcida alviverde. Em janeiro deste ano, o português afirmou que este seria seu último ano não só no comando da equipe, como no futebol brasileiro. Mas as declarações indicando uma saída não são inéditas. No passado, o clube conseguiu reverter a situação ao longo da temporada e renovou o vínculo. No momento, seu futuro continua indefinido. Mas uma possível ida para seleção nunca foi comentada por ele.





Abel Ferreira, treinador do Palmeiras // Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP

