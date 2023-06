A- A+

FUTEBOL Jorge Jesus na Seleção? o que se sabe sobre planos da CBF e desejo do técnico Técnico se despediu do Fenerbahçe e ficará livre

As declarações de Jorge Jesus ao deixar o Fenerbahçe, da Turquia, por "um sonho" que pretende esperar foram interpretadas como mais um sinal de que está disponível para a seleção brasileira.

Longe do radar do Flamengo após a contratação de Jorge Sampaoli, o português nunca escondeu que mantinha no radar a possibilidade de comandar a equipe do Brasil.

Como a CBF avalia o nome de Jesus

Na CBF, o nome de Jorge Jesus é visto com ressalvas, mas ele não está descartado. O presidente Ednaldo Rodrigues pretende se reunir com o italiano Carlo Ancelotti na Espanha essa semana.

Se confirmada a negativa do atual técnico do Real Madrid, o que é o mais provável, a CBF precisaria voltar atenções para um plano B. E Jesus está entre as opções, embora não seja "o nome".

Na entidade, o técnico que fez sucesso com o Flamengo entre 2019 e 2020 não é tão badalado nem alvo de comentários para suceder Tite. Mas pela escassez de nomes pode se tornar uma alternativa.

Como Jesus trata a possibilidade

Ciente disso, Jesus aproveitou o fim de contrato na Turquia e congelou outros interesses, como da seleção da Arábia Saudita, que lhe fez proposta. Se o Brasil quiser, ele virá. Ainda não houve conversa.

– Não é que não gosto de estar nessa equipe, pelo contrário. Volto a dizer: é um povo muito carinhoso, mas eu tinha decidido que iria esperar por novas oportunidades e, portanto, é isso que vou fazer. Vou para Portugal. Ainda não decidi nada com ninguém, vou esperar aquilo que é meu sonho, que se possa realizar. Vou esperar até o fim – anunciou o português neste domingo, após o título do Fenerbahçe.

A grande questão na CBF é que existe uma cautela para que a necessidade de preencher a vaga de treinador não seja usado por Jesus para uma valorização, o que fez com o Flamengo recentemente.

