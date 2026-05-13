A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Jorge Jesus não cumprimenta Bento após falha que adiou título do Al-Nassr; assista Goleiro brasileiro fez um gol contra que decretou o empate em 1 a 1, adiando a definição do campeonato saudita

Após o apito final do empate entre Al-Nassr e Al-Hilal, ontem, pela 32ª rodada do Campeonato Saudita, o técnico Jorge Jesus não cumprimentou o goleiro Bento, protagonista de uma falha bizarra no final da partida. Na saída de campo, o brasileiro falou com todos os companheiros, mas o treinador português passou direto e ainda gesticulou em direção ao arqueiro.

Jorge Jesus was really annoyed by that Bento mistake. pic.twitter.com/3JrqfUlQWe — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 13, 2026

A seis dias da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o goleiro Bento saiu do clássico entre Al-Nassr e Al-Hilal como o grande protagonista da partida. Mas não do jeito que ele gostaria. Cotado para estar entre os três da posição na lista do italiano, o arqueiro falhou no último lance da partida e fez um gol contra que decretou o empate em 1 a 1, adiando a definição do título saudita.

O episódio ocorreu já aos 53 minutos do segundo tempo, quando a torcida do Al-Nassr já comemorava o título. Bento tentou desviar uma cobrança de lateral na direção da área, mas falhou e empurrou a bola para dentro do gol. Um erro muito grotesco que deixou Cristiano Ronaldo, naquela altura do jogo já no banco de reservas, sem reação. Este seria o primeiro título nacional do craque português desde que ele se transferiu para o país do golfo pérsico, em 2022.

Com o empate, a diferença entre Al-Nassr e Al-Hilal na tabela se manteve. O time de Cristiano Ronaldo e de Bento e treinado por Jorge Jesus lidera com 83 pontos, cinco a mais que o Al-Hilal. Só que o segundo colocado ainda tem dois jogos a serem cumpridos, enquanto o líder do Saudita só vai a campo mais uma vez.

Se vencer o Damac, em casa, no dia 21, o Al-Nassr confirma o título. Porém, se tropeçar, corre o risco de ser ultrapassado pelo Al-Hilal, que no próximo sábado recebe o Neom e encerra sua participação no Saudita visitando o Al-Fayha, também no dia 21.

Veja também