Jorge Jesus se irrita e perde o sapato ao chutar bola em direção à torcida do Al-Nassr

A- A+

Jorge Jesus protagonizou uma cena inusitada, neste sábado, durante a vitória do Al-Nassr por 5 a 1 sobre o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita. Irritado, o técnico português chutou uma bola em direção à arquibancada e acabou perdendo o sapato, que voou longe.



O episódio aconteceu após a torcida vaiar o jogador Al-Amri, que entrou no segundo tempo da partida. Torcedores registraram a cena que mostra o treinador, ex-Flamengo, gesticulando e encarando o público após a reação explosiva. Em seguida, ele recolocou o calçado e retomou a postura na beira do gramado.



No campo, o time não encontrou dificuldades para vencer. Cristiano Ronaldo e João Félix marcaram dois gols cada um, enquanto Coman completou o placar da goleada na terceira rodada da competição. A equipe lidera o campeonato com 100% de aproveitamento, ao lado do Al-Ittihad.

Veja também