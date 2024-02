A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Jorge Jesus tenta bater recorde no Al-Hilal Com 23 vitórias consecutivas em partidas oficiais, o treinador português está a apenas quatro da marca histórica que pertence ao galês The New Saints, na temporada 2016/17

Jorge Jesus parece ter, enfim, emplacado um grande trabalho após deixar o Flamengo — em julho de 2020. Com 23 vitórias consecutivas em partidas oficiais, o comandante do Al Hilal já bateu o recorde na Arábia Saudita. Agora, ele vai em busca da melhor marca da história do futebol — que pertence ao The New Saints. O clube galês obteve 27 resultados positivos seguidos na temporada 2016/17.

O grande trabalho de Jorge Jesus no Al-Hilal lhe rendeu outro recorde pessoal: o português já conquistou três prêmios de treinador do mês, algo que nunca havia acontecido em uma temporada do futebol saudita.

Aproveitamento de 87%

Os números do português no comando do Al-Hilal impressionam. São 36 partidas oficiais e um aproveitamento de 87% — o maior de sua carreira. No Flamengo, Jorge Jesus fez o melhor trabalho de um treinador no futebol nacional desde 2003 — início da era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro —, com uma sequência de 19 jogos sem perder.

Assim como no rubro-negro, Jesus comanda o plantel mais caro do futebol saudita — além do Al-Hilal, Al-Ittihad, Al Nassr e Al-Alhi também recebem investimento pesado do fundo governamental do país. A equipe comandada pelo português é a mais valiosa dentre as quatro.



Apesar do grande time que tem em mãos, o treinador quase não pôde contar com a principal contratação do clube. Neymar chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023, no entanto, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai dois meses depois. Desde então, o craque segue se recuperando.

O ótimo aproveitamento e o material humano à disposição não são as únicas semelhanças dos trabalhos de Jorge Jesus no Flamengo e no Al-Hilal. Assim como no rubro-negro, o futebol ofensivo e vistoso praticado pela equipe saudita chamam atenção. Durante a sequência de 23 vitórias, foram 69 gols marcados, seis sofridos e uma média de mais de 65% de posse de bola por partida.

Apesar de o Al-Hilal manter o estilo de jogo ofensivo — marca do trabalho de Jesus no Flamengo —, a composição tática entre os dois últimos grandes trabalhos do treinador possui uma diferença: no rubro-negro, Jesus usava um esquema com dois atacantes de muita movimentação — Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Na equipe saudita, o treinador usa uma linha de três na frente, com dois pontas e um jogador de área —o artilheiro do time Mitrovic.

Liderança isolada

Entre deixar o rubro-negro e chegar ao Al-Hilal, o português comandou duas equipes: o Benfica, onde ficou por um ano e meio — até acertar rescisão do contrato que se encerraria ao fim da temporada; e o Fenerbahçe — onde permaneceu entre abril de 2023 e maio de 2024. Durante este período, o treinador só conquistou um título, a Copa da Turquia.

O Al-Hilal, que enfrenta hoje o Al-Ettifaq, está na liderança do Campeonato Saudita, com 56 pontos — quatro a frente (com um jogo a menos) do segundo colocado —, na semifinal da Copa do Rei Saudita e nas quartas de final da Champions League Asiática. O seu próximo adversário no torneio continental será o Al-Ittihad — comandado por Marcelo Gallardo. Os dois treinadores vão reeditar o duelo da final de Libertadores de 2019 — entre Flamengo e River Plate. Naquela ocasião, Jesus acabou levando a melhor e conquistou o título da competição.

