Jorge Jesus terá salário em Portugal menor que o de Ancelotti no Brasil, diz jornal

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Portugal caminha para fechar com Jorge Jesus e o técnico ex-Flamengo, que deixou o Al-Nassr no fim de maio, deve comandar a seleção no ciclo da próxima Copa do Mundo, de 2030, e da Eurocopa de 2028. Informações da imprensa europeia indicam que seu salário será menor que o de Carlo Ancelotti à frente do Brasil.



Entre os treinadores da competição no Canadá, Estados Unidos e México, o italiano é o mais bem pago. Conforme apurou o Estadão, ele recebe cerca de R$ 5 milhões por mês e receberia um bônus de 5 milhões de euros (aproximados R$ 29,3 milhões em conversão direta) caso tivesse conquistado a taça. No caso de Jesus, é bem menos do que isso.



O salário do português, de acordo com o veículo local A Bola, será de 4 milhões de euros anuais, o que dá 333 mil por mês. Em reais, o valor chega a mais ou menos R$ 1,97 milhões mensais. É menos, inclusive, do que ele era pago no Al-Nassr, que atingia os 12 milhões de euros anuais.





O jornal reforça que essa diferença não deve interferir nas negociações e que Jorge Jesus pode até ser anunciado já nas próximas horas para o cargo que antes estava ocupado por Roberto Martínez. Inicialmente, ele ficaria, ao menos, até a Eurocopa de 2028, que Portugal sediará junto a Espanha e Marrocos.



O antigo treinador assumiu a seleção em 2023 e chegou rodeado de expectativas por ter liderado a Bélgica em sua melhor fase. Ele disputou as semifinais da Copa do Mundo de 2018, quando eliminou o Brasil nas quartas de final e caiu apenas nas semis para a França, que terminou campeã.



Na edição seguinte, porém, a história foi bem diferente. Martínez e a Bélgica não conseguiram passar da primeira fase em um grupo que eram considerados favoritos. Com Portugal, alcançou as quartas da Eurocopa de 2024 e venceu a Nations League de 2024-25, mas decepcionou na Copa de 2026 com a derrota nas oitavas e segunda colocação no Grupo K.



Caso a negociação se concretize, será a primeira vez de Jorge Jesus no comando de uma seleção. O ídolo do Flamengo chegou na Arábia Saudita em 2023 e trabalhou com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, mas ainda é dúvida se o atacante se aposentará da equipe nacional ou seguirá até, ao menos, mais uma competição oficial.

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