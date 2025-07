Jorge Jesus vai assumir o comando do AlNassr e treinar Cristiano Ronaldo por uma temporada

A- A+

O técnico Jorge Jesus, de 70 anos, está de volta ao futebol saudita. Segundo o jornal português A Bola, o treinador assinou contrato de uma temporada com o AlNassr, clube onde atua Cristiano Ronaldo.

O treinador viajará para a Arábia Saudita na próxima segunda-feira para oficializar a contratação, seguindo acompanhado de sua equipe técnica. A chegada de Jesus ao AlNassr representa um duelo com seu antigo clube saudita, o AlHilal, onde foi demitido em maio.

De acordo com veículos locais, Jorge Jesus desembarcará em Riade entre os dias 15 e 16 de julho, quando deverá ser oficialmente apresentado.

Ainda nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus entrou com uma ação contra o Benfica no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em Portugal.

A disputa, de natureza trabalhista, envolve alegado descumprimento contratual por parte do clube encarnado, com quem o treinador teve uma relação marcada por momentos de glória, polêmicas e disputas jurídicas.

No site oficial do TAD consta o registro de um pedido de arbitragem voluntária em matéria laboral, tendo como demandante Jorge Fernando Pinheiro de Jesus e como parte demandada a Sport Lisboa e Benfica,

A informação indica que o treinador cobra direitos ligados ao encerramento de seu último vínculo com o clube. Embora o conteúdo da ação ainda não tenha sido detalhado, fontes ligadas ao processo apontam que Jesus estaria reivindicando valores que considera devidos após sua saída do comando da equipe, em dezembro de 2021.

Esta não é a primeira vez que Jorge Jesus e o Benfica se enfrentam fora das quatro linhas. O treinador chegou ao clube em 2009/10 e saiu diretamente para o rival Sporting na temporada 2015/16, o que gerou forte tensão na época.

Sob a presidência de Luís Filipe Vieira, o Benfica abriu um litígio contra o técnico, pedindo 14 milhões de euros por supostos danos causados, alegando que ele teria iniciado funções no Sporting antes do fim do contrato e levado materiais do clube da Luz.

Jesus, por sua vez, cobrava o pagamento do último mês de salário. Um acordo extrajudicial foi alcançado antes que o caso chegasse a julgamento.

Na primeira passagem pelo Benfica, Jorge Jesus conquistou três Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e uma Supertaça, além de levar o clube a duas finais consecutivas da Liga Europa. Na segunda, entre 2020 e 2021, teve desempenho abaixo das expectativas e deixou o comando em meio à temporada, sem títulos expressivos.

