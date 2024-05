A- A+

FUTEBOL Jorge Jesus x Luís Castro: compare treinadores que decidem título na temporada da Arábia Saudita Comandantes dos finalistas da competição têm os dois melhores aproveitamentos do país e farão um embate de portugueses pela conquista da Copa do Rei Saudita

A final da Copa do Rei Saudita será disputada entre o Al-Hilal e Al-Nassr nesta sexta-feira, às 15h, no Estádio King Abdullah Sports City. Esta será a última partida da temporada no país e terá em cena, as duas melhores equipes nacionais. Além do título, o confronto também marca o duelo entre os principais treinadores do futebol da Arábia Saudita: Jorge Jesus e Luís Castro.

A chegada dos portugueses no futebol saudita aconteceram em diferentes contextos. O treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus, vinha de boa temporada no Fenerbahçe-TUQ, com direito a título da Copa da Turquia. Já Luís Castro, estava com trabalho em curso no Botafogo e liderava o Campeonato Brasileiro, com sobras, ao decidir se transferir para o Al-Nassr. A principal contratação do clube, Cristiano Ronaldo, chegou a ligar para o seu compatriota com o objetivo de convencê-lo a treinar a equipe.

Na primeira temporada no país, os treinadores portugueses confirmaram as expectativas e foram dominantes nas competições nacionais. Cada um deles conquistou um título — até o momento: Luís Castro foi campeão da Copa dos Campeões Saudita, derrotando o Al-Hilal na final, e Jorge Jesus levou a liga nacional de maneira invicta.

Os números de Jorge Jesus no comando do Al Hilal são impressionantes. O português esteve à beira de campo em 58 partidas, venceu 50 delas e perdeu apenas três. Com aproveitamento de 89%, o campeão do Campeonato Saudita marcou 157 gols e sofreu 43 na temporada. O trabalho do português ficou marcado pelo recorde de vitórias consecutivas na história do futebol — 34.

Luís Castro também têm ótimos números com o Al-Nassr. No entanto, eles ainda são um pouco inferiores em relação ao de Jesus. Na temporada, a sua equipe do português disputou 56 partidas. Foram 42 vitórias e apenas seis derrotas. Com um aproveitamento de 79%, o time de Cristiano Ronaldo marcou 150 gols e sofreu 65. Apesar dos dados indicarem um trabalho estável, ele passou por um momento de pressão e a saída do treinador chegou a ser cogitada pelo clube.





No futebol saudita, os compatriotas já se enfrentaram em quatro oportunidades e o restrospecto é equilibrado. Jorge Jesus derrotou o Al-Nassr por 3 a 0 na liga, e por 2 a 1 na Supercopa. Pela final da Copa dos Campeões, Luís Castro derrotou o Al-Hilal por 2 a 1, na prorrogação. O outro confronto do Campeonato Saudita e último entre as duas equipes ficou no empate de 1 a 1.

A decisão da Copa do Rei coroa os dois melhores times e trabalhos no futebol saudita. Cada treinador levou um título e agora, estão na disputa pelo último da temporada. Os portugueses que chegaram a dominar o Brasil, quando estiveram por lá, buscam estabelecer uma hegemonia em uma nova potência financeira do mundo da bola.

