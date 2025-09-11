A- A+

Polêmica Ex-jogador Jorginho diz que nunca vai trabalhar no Sport e provoca: "Campeão de 87 é o Flamengo" Campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 94, ex-jogador defendeu o Flamengo no ano de 1987

O ex-lateral direito da Seleção Brasileira Jorginho, campeão do mundo em 1994, causou uma polêmica em uma entrevista ao canal do YouTube Basticat, ao afirmar que nunca treinaria o Sport.

A justificativa do ex-jogador seria por causa do título do Campeonato Brasileiro de 1987, que pertence ao Leão da Ilha. Ele, que jogava no Flamengo, naquele ano, afirmou que o verdadeiro campeão do torneio seria o Rubro-negro carioca.

“Nunca vou trabalhar no Sport. Sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo, já falei isso. Os torcedores do Sport ficam com bronca, mas é um clube que eu não tenho a menor possibilidade de trabalhar porque eu não concordo. Eles tentaram me contratar duas vezes e eu falei: não vou falar que o Sport é campeão - eles queriam que eu falasse. Não posso falar uma coisa que vivi em campo. A gente [Flamengo] foi campeão. Tentaram mudar o regulamento no meio do campeonato, e não aceitamos de jeito nenhum”, disparou Jorginho.

Em outra parte da entrevista, ao ser questionado sobre o campeonato daquele ano, Jorginho disse que já lamentou o fato do troféu não estar com o Flamengo, mas foi convicto ao dizer que reconhece seu ex-clube como campeão.

“Já me incomodou. Gostaria que [o troféu] tivesse na Gávea, que tivesse uma réplica, mas eu sei que nós fomos campeões. Os caras [Sport] podem até achar que são campeões, mas quem é o campeão de 1987 é o Flamengo”, provocou.

O título do Campeonato Brasileiro de 1987 sairia de um quadrangular entre os campeões do módulo verde e do módulo amarelo. Vencedor do módulo verde, o Flamengo se recusou a jogar contra o Sport.

STF reconhece o Sport como campeão

Apesar do argumento de Jorginho, em 17 de maio de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF), através da Segunda Turma, formou maioria para, mais uma vez, definir o Sport como único campeão brasileiro de 1987.

O órgão negou o pedido do Flamengo, que buscava ser reconhecido, ao lado dos pernambucanos, como campeão nacional daquele ano.

Esta não é a primeira vez que o STF define o Sport como o campeão brasileiro de 1987. Em 2022, o Flamengo viu seu recurso ser derrotado de forma unânime - 5x0.

Recurso negado

Em agosto do ano passado, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), também foi responsável por negar um recurso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e manter o Sport como único campeão do Campeonato Brasileiro de 1987.

Na decisão, Dino entendeu que o recurso usado pela CBF não pode fazer o reexame da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado no Recife, que reconhece o Rubro-negro pernambucano como único campeão.



