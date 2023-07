Sport tem três desfalques confirmados para a partida contra o Sampaio Corrêa

A- A+

O Sport tem três desfalques confirmados para a partida deste domingo (23) contra o Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Castelão em São Luís do Maranhão. O meia Jorginho, que já estava lesionado há 20 dias segue fora da equipe. Igor Cariús e Fabrício Daniel somam-se à lista de desfalques do Leão.

O lateral-esquerdo titular Igor Cariús saiu lesionado na última partida do Sport, contra o Vitória, e não viajou com o elenco para São Luís. Fabrício Daniel segue se recuperando de lesão. Outro desfalque da equipe rubro-negra é o volante Fabinho, fora da equipe desde 12/06, com problemas no joelho.

Jorginho sofreu uma lesão na vitória por 2 a 0 do Sport contra o Ceará. Já são quatro rodadas sem o jogador. Desde então, o técnico Enderson Moreira já escalou quatro jogadores diferentes na posição. Sem Jorginho, o Leão venceu apenas uma partida, contra o Guarani, no dia 07/05, pela quinta rodada da Série B.

Antes da lesão, o camisa 10 vinha se destacando como peça importante na equipe. Em 39 jogos o meia marcou oito gols e deu sete assistências, além de já ter sido elogiado por Enderson Moreira por sua habilidade em pressionar a saída de bola do adversário. A ausência do jogador na equipe pode estar vinculada a má fase do Sport nas últimas quatro rodadas.

Para a posição já foram utilizados Lucas André, Juan Xavier, Facundo Labandeira e Matheus Vargas, que já deixou o Sport.

O que Enderson fará para a partida deste domingo ainda é incerto, mas as chances aumentam para a titularidade de Alan Ruiz, recém-chegado e que tem entrado no segundo tempo das partidas.

Com isso, o Sport deverá entrar em campo com Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Felipinho; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus; Edinho (Facundo Labandeira), Alan Ruiz (Juan Xavier), Luciano Juba; Vágner Love.

