Futebol Jorginho ressalta força do quarteto ofensivo do Sport antes de decisão Meia, ao lado de Edinho, Luciano Juba e Vagner, faz parte do melhor ataque do Brasil em 2023

Com 61 gols marcados, o Sport tem o melhor ataque do Brasil em 2023. Parte importante desse sucesso se deve ao quarteto ofensivo do clube, formado por Jorginho, Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Juntos, eles possuem 33 bolas na rede. Números que aumentam a confiança da torcida antes da partida contra o Retrô, neste sábado (22), na Ilha do Retiro, pelo duelo da volta da final do Campeonato Pernambucano.



“Nosso quarteto ali da frente está bem, fazendo gols, dando assistências. Vamos jogar da melhor maneira possível. O Retrô é um time qualificado, mas sabemos das nossas qualidades para sair com uma vitória”, afirmou o meia Jorginho. “Procuro sempre chamar a responsabilidade não somente por ser o camisa 10. Estou vivendo um muito feliz no clube e espero ser coroado com esse título”, completou.



Jorginho tem seis gols marcados na temporada. Edinho, quatro. Os artilheiros do clube são Vagner Love, com 11, e Luciano Juba, com 12.



O Sport, vale citar, precisa apenas de um empate para ser campeão, já que venceu o duelo de ida por 2x1, na Arena de Pernambuco. Uma derrota por margem mínima levará a decisão para as penalidades. Mais do que isso, a taça fica com o Retrô.

