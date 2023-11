A- A+

Futebol Internacional Jorginho volta a ser convocado pela seleção italiana após cinco meses Pela seleção italiana, o jogador do Arsenal disputou 48 partidas e marcou 5 gols

A Itália, atual campeã europeia, terá a volta de Jorginho, ausente da seleção 'azzurra' desde junho, nos jogos deste mês das Eliminatórias para a Euro-2024, de acordo com a lista divulgada nesta sexta-feira (10).

Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, não veste a camisa da 'Nazionale' desde junho, com quem disputou 48 partidas e pela qual marcou 5 gols. O bom início de temporada no Arsenal o fez entrar nos planos de Luciano Spalletti, efetivado como técnico em agosto após a saída surpresa de Roberto Mancini, que logo depois assumiu o cargo de treinador da seleção da Arábia Saudita.

Por sua vez, o meia Federico Chiesa (com 42 partidas pela seleção italiana e 5 gols marcados) voltou ao elenco da Azzurra apesar de seu desempenho ofensivo pela Juventus ser discreto, tendo marcado apenas quatro gols nesta temporada. Ele não participou em outubro dos duelos contra Malta (vitória por 4 a 0) e Inglaterra (derrota por 3 a 1).

A Itália é atualmente a terceira no seu grupo. A Nazionale enfrentará a Macedônia do Norte no dia 17 de novembro, em Roma, e a Ucrânia, três dias depois, em Leverkusen, na Alemanha.

Sua missão é somar quatro pontos nesses dois jogos para se classificar para a Eurocopa onde lutará pelo tricampeonato, após os conquistados nas edições de 1968 e 2020.

Lista de 29 convocados da seleção italiana para os duelos contra Macedônia do Norte e Ucrânia:

Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING)

Defensores: Francesco Acerbi (Inter de Milão), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter de Milão), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta)

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter Milão), Jorginho (Arsenal/ING), Manuel Locatelli (Juventus)

Atacantes: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa/ING)

