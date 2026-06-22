Jornais colocam Messi no 'Olimpo' e celebram feito na Copa do Mundo: 'Lenda das lendas'

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Lionel Messi alcançou mais uma marca histórica na carreira e recebeu elogios da imprensa internacional após se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Com os dois gols marcados na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, o camisa 10 chegou a 18 gols em Mundiais, superou Miroslav Klose e garantiu classificação antecipada da atual campeã para a segunda fase.



Na Espanha, os principais jornais dedicaram manchetes de destaque ao argentino. O Marca definiu a atuação como "antológica" e exaltou o novo recorde. "O Messi mais histórico: já é o maior goleador dos Mundiais", escreveu o diário. A publicação ainda destacou que o argentino marcou todos os gols da seleção na competição até aqui e resumiu o feito com uma frase: "Simplesmente, história viva deste planeta".





Também na Espanha, o As classificou o craque como uma "lenda entre lendas". O jornal destacou a dimensão do recorde alcançado aos 38 anos e escreveu que, mesmo que Kylian Mbappé venha a superá-lo futuramente, o lugar conquistado por Messi na história do futebol já está assegurado. Para o periódico, o argentino ascendeu ao "Olimpo" do esporte.



Na Argentina, a repercussão seguiu o tom de celebração nacional. O tradicional Olé estampou: "Argentina vai com sua lenda: Messi, recorde mundial e classificados". O jornal ressaltou que até mesmo o segundo gol, marcado após insistência em um rebote dentro da área, entrou para a coleção de momentos marcantes da carreira do camisa 10.



Em Portugal, o A Bola questionou em sua manchete se Messi realmente pertence a este planeta. A publicação relembrou a lista dos maiores artilheiros da história dos Mundiais e afirmou que falar do argentino é falar da própria história do futebol.



Na França, o L'Équipe destacou a classificação da Argentina e o recorde individual. "Um Messi histórico classifica a Argentina", escreveu o jornal.



A repercussão também chegou a outros países. O mexicano La Razón afirmou que Messi "voltou a escrever uma página dourada na história do futebol". Já o holandês AD publicou uma análise curiosa sob o título "Messi finalmente pode ser Messi", destacando a liberdade e a naturalidade com que o argentino segue produzindo momentos históricos mesmo aos 38 anos.



Nem a própria Fifa ficou de fora das homenagens. Em publicação nas redes sociais, a entidade máxima do futebol resumiu o momento com uma frase curta: "History is made" ("A história foi feita"), acompanhada da imagem de Messi superando a marca que pertencia a Klose.



Com cinco gols em apenas duas partidas nesta Copa do Mundo, Messi lidera a artilharia da edição e ampliou sua vantagem na disputa particular com Mbappé, que soma 14 em Mundiais e entra em campo nesta segunda-feira pela França.

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