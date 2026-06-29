Jornais 'cornetam' Brasil após virada contra o Japão na Copa: 'Foi graças à camisa'
O mundo do futebol se impressionou com a virada do Brasil nos acréscimos sobre o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo
O mundo do futebol se impressionou com a virada do Brasil nos acréscimos sobre o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, mas não faltaram ‘cornetadas’ na imprensa internacional. Entre críticas pelo desempenho irregular à exaltação ao ‘estilo Real Madrid’ de Carlo Ancelotti, a vitória heroica desta segunda-feira, 29, estampou os principais veículos planeta à fora.
Alguns, como o AS, da Espanha, preferiram exaltar o ‘caráter vencedor’ da pentacampeã do mundo, bem como o Marca, do mesmo país, que reafirmou a personalidade da equipe amarelinha. Outros, porém, ressaltaram que a atuação deixou a desejar: casos do Olé, da Argentina, e do The Guardian, da Inglaterra.
"Não foi a primeira vez no torneio que o Brasil não convenceu", escreveu a publicação inglesa, no relato da partida, que não esqueceu do ‘faro’ de Ancelotti para virar jogos, que o consagrou no Real Madrid. "O método está funcionando novamente: manter-se vivo até que, eventualmente, o adversário cometa um erro ou jogadores geniais façam algo brilhante".
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O Olé foi mais radical e disse que a história pesou para a seleção. "Avançaram graças ao peso da camisa, e não pelo futebol apresentado", analisou o jornal argentino, que não poupou críticas ao Japão. "Contaram com a ajuda de um adversário que, no fim das contas, não teve o necessário para fazer história".
O veículo sul-americano afirmou também que, mesmo ele não tendo feito gol, o Brasil ainda "depende" de Vinícius Júnior para conquistar suas vitórias. "Dependência total", escreveu o autor
Teve, contudo, país que elogiou a seleção e, mais ainda, o atacante do Real Madrid, como foi na imprensa da Espanha, que fez uma forte declaração pelo AS: "Não haverá time na história das Copas do Mundo como o Brasil, nem time que reúna tanto caráter vencedor ou tantos sucessos", publicou o jornal no relato.
O Marca concorda que o time de Ancelotti ainda não é dos mais "vistosos", mas que reúne muita personalidade. "Feito conquistado tanto pela garra quanto pelo mérito", analisou. Ainda, lamentou que Vini Jr. não tenha marcado "o gol da Copa": "O goleiro Suzuki impediu que Vinícius marcasse o que teria sido o gol do torneio".
O veículo se refere à jogada do atacante minutos após o gol de empate de Casemiro, em que faz fila na marcação japonesa pelo lado esquerdo da grande área e dá um toquinho para grande defesa do goleiro adversário, que ainda viu a bola bater na trave antes da zaga afastar. Nos acréscimos, Gabriel Martinelli consagrou a classificação.
Com a vitória, o Brasil garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Agora, espera o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para a próxima terça-feira, às 14h. Se continuar avançando, a seleção pode pegar a Argentina nas semifinais.