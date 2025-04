Jornais internacionais repercutem cancelamento de Colo-Colo e Fortaleza após duas mortes de torcedor

A- A+

O confronto entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Libertadores, na noite desta quinta-feira, foi cancelado após uma invasão de torcedores chilenos no segundo tempo, que provocou uma paralisação de quase duas horas no Estádio Monumental, em Santiago. Antes mesmo do confronto iniciar, duas pessoas morreram atropeladas do lado de fora do estádio.



A confusão dentro de campo iniciou aos 25 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 0 a 0. Um painel de acrílico que separava a arquibancada do gramado foi quebrado por torcedores do Colo-Colo e dezenas invadiram o campo. Apesar do tumulto, não houve relatos de agressões a jogadores ou à arbitragem.



Apenas cerca de duas horas depois que a partida foi oficialmente cancelada. Até então, havia uma tentativa das autoridades do jogo de concluí-lo na mesma noite sem a presença de torcida. Do lado de fora do Monumental, houve registros de confrontos entre torcedores chilenos e a polícia.





A imprensa internacional noticiou o ocorrido entre os clubes. Na Argentina, o La Nacion descreveu o ocorrido das mortes devido uma "debandada". Segundo o periódico, a "polícia interveio com um canhão de água para impedir que os torcedores entrassem sem ingressos". O Clarín, também argentino, usou o mesmo termo para descrever o ocorrido.

Ainda de acordo com o La Nacion, tiveram tentativa de invasão ao estádio pelos "setores Tucapel e Caupolicán, ambas entradas próximas à Rua Marathon". Pelo menos 10 pessoas foram presas.

O jornal A Bola, de Portugual, descreveu o ocorrido como uma "tragédia" e que a partida ficou "marcada" antes mesmo de começar. O assunto também foi noticiado pelo jornal espanhol Sport. Na Inglaterra, a rede televisiva BBC também abordou o assunto.

Entenda a invasão

De acordo com a imprensa chilena, o comportamento foi um protesto pela morte de dois torcedores do lado de fora do estádio antes do início da partida. Eles teriam sido atropelados por uma viatura da polícia durante uma tentativa de invasão ao Monumental.

Um grupo de chilenos formou uma espécie de "avalanche" para romper uma barreira e acessar o estádio. Ao entrar em ação para conter os invasores, agentes do Controle de Ordem Pública da polícia usaram um carro comgás lacrimogêneo. Neste momento, há uma debandada, e duas pessoas ficam presas em uma cerca. Elas seriam uma garota de 18 anos e um garoto de 13 anos.

- Houve uma debandada, causando a queda de uma cerca, e uma investigação está em andamento para determinar se uma viatura policial esteve envolvida na morte. Por enquanto, o que se sabe é que uma das cercas esmagou esses dois jovens com um peso maior, um peso que pode ser atribuído a diferentes causas, e todas estão sendo investigadas como possíveis hipóteses de trabalho para determinar a causa final da morte desses jovens - afirmou o promotor Francisco Morales, que continua:

- Segundo informações preliminares, esses indivíduos, juntamente com pelo menos outras 100 pessoas, tentaram derrubar as cercas para tentar entrar no Estádio Monumental, e é nesse contexto pouco claro que o incidente está sendo verificado. Estamos trabalhando com todos os recursos técnicos disponíveis, incluindo as câmeras no local, para determinar como os eventos ocorreram.

