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FUTEBOL Jornal americano inclui joia do Palmeiras como um dos candidatos a estrear na Copa de 2030 Eduardo Conceição tem apenas 16 anos de idade e já figura entre as categorias de base da Seleção Brasileira

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim no último domingo, mas as projeções do Mundial de 2030 já começaram a aparecer. O jornal americano The Athletic publicou, nesta quarta-feira, uma previsão de um possível time ideal de jogadores que, embora atualmente desconhecidos do grande público, podem se tornar peças-chave na competição daqui a quatro anos.

Na lista, o portal incluiu Eduardo Conceição, joia de 16 anos do Palmeiras, como um dos candidatos a estrear na Copa de 2030.

"Neymar se aposentou da seleção brasileira após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final, e Vinicius Junior completará 30 anos durante a próxima edição do torneio. O Brasil reverencia seus pontas criativos, e Conceição, conhecido como Dudu, destaque do time sub-20 do Palmeiras, é uma das grandes esperanças para o futuro", escreveu o portal sobre a joia do Palmeiras.

"Apesar de ter apenas 16 anos, é explosivo e possui uma arrancada devastadora. Diferentemente de alguns pontas modernos, é muito agressivo nos duelos contra o lateral adversário e registra uma média de cinco tentativas de drible a cada 90 minutos", completou.

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