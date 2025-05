Jornal chama Neymar de "pedra no sapato" após pai supostamente vetar Jorge Jesus na seleção

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera anunciar o próximo técnico da seleção na próxima semana, segundo Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da entidade. Em entrevista ao Sportv, Caetano afirmou que estão trabalhando com uma lista "reduzida" de candidatos e, embora não tenha divulgado nomes, confirmou que são os que têm sido noticiados pela imprensa.

Os candidatos seriam o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid; o português Jorge Jesus, que acaba de ser demitido do Al Hilal, da Arábia Saudita; e o português Abel Ferreira, do Palmeiras. Neymar é o principal jogador do Brasil, mesmo que seu retorno aos gramados após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior não tenha sido dos melhores.



Ainda na Arábia Saudita, o jogador não tinha um bom relacionamento com seu técnico no Al-Hilal, Jorge Jesus. Em fevereiro, o próprio jogador disse que o técnico português foi o culpado por sua saída prematura do futebol saudita, "porque não lhe teria dado o tempo de jogo que ele queria para recuperar o ritmo competitivo após ter sido dispensado em outubro, após um ano afastado devido a uma ruptura do ligamento anterior do joelho esquerdo".

"Meses depois, os caminhos de Neymar Jr. e Jorge Jesus podem se cruzar novamente, porque o técnico português acaba de ser demitido do Al-Hilal por seu fracasso na Liga dos Campeões da Ásia."

Ele é um dos fortes candidatos a assumir o cargo de técnico da seleção brasileira, cargo vago desde o final de março, quando Dorival Júnior foi demitido após a derrota para a Argentina por 4 a 1 em uma partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“Jorge Jesus seria o Plano B da Confederação, que ainda espera pacientemente que Carlo Ancelotti termine seu contrato com o Real Madrid em maio deste ano, para poder comandar a seleção canarinha nas duas partidas de junho pelas Eliminatórias da FIFA para a próxima Copa do Mundo: na quinta-feira, dia 5, em Quito, contra o Equador, e na terça-feira, dia 10, em São Paulo, contra o Paraguai”, afirmou o diário espanhol Sport.

Lauro Jardim publicou neste domingo que Neymar Jr. teria agido para impedir a chegada de Jorge Jesus à Seleção.

"Duas semanas atrás, Neymar pai teve uma conversa dura com Ednaldo Rodrigues. Nela, simplesmente vetou a contratação de Jorge Jesus. A partir dali, Jesus foi para o último lugar da fila entre os candidatos a técnico da Seleção", noticiou o jornal.

A notícia não agradou nem um pouco a Confederação, que enviou um comunicado ao jornal do Rio de Janeiro.

“A CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Ednaldo Rodrigues e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante a partida entre a Seleção Brasileira e o Uruguai. Nestes quase seis meses, não houve qualquer contato, seja presencial ou por telefone, entre as partes. Portanto, qualquer afirmação que sugira a participação do pai do jogador Neymar em decisões relacionadas à Seleção Brasileira é absolutamente inverídica”, afirmou.

Lauro Jardim já havia revelado uma negociação entre a própria CBF e Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras.

"A longa sombra de Neymar Jr. paira sobre o processo de escolha do novo técnico da seleção. Não passou despercebido que um dos dois negociadores da Confederação de Futebol com Carlo Ancelotti é o atual representante de Álvaro Costa, que era membro do famoso grupo 'Toiss', [grupo de] amigos de Neymar Jr.", lembrou o Sport.

