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COPA DO MUNDO Jornal da Espanha coloca Endrick como a grande esperança do Brasil na Copa do Mundo Atacante foi o autor do gol da vitória do Brasil no amistoso contra o Egito

Autor do gol da vitória de 2 a 1 sobre o Egito no último amistoso da seleção brasileira visando a Copa do Mundo, o atacante Endrick ganhou o noticiário na Espanha e surge como a grande esperança do técnico Carlo Ancelotti para compor o ataque da equipe.





Nesta sexta-feira, o jornal "As" exaltou suas qualidades e o colocou como um candidato real para a última posição do setor ofensivo que ainda está em aberto. Até aqui, Vini Jr e Raphinha são titulares consolidados. Assim, o atleta revelado pelo Palmeiras entra numa briga direta com Matheus Cunha e Igor Thiago.



"Com Vinícius Jr e Raphinha como titulares indiscutíveis, a vaga de centroavante permanece em aberto. Endrick disputa essa posição para fazer suas estreia em Copas do Mundo", diz parte do texto da reportagem desta sexta-feira.



Endrick celebrando gol pelo Lyon. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP



A publicação informa que, a princípio, Endrick inicia a competição num plano mais secundário. No entanto, diante das suas características e da boa fase que apresenta no Lyon, ele "já demonstrou sua capacidade de se entrosar bem com vários atacantes dentro da área e provou ter faro de gol".



Carlo Ancelotti vai aproveitar essa sexta-feira para definir a equipe que estreia na competição. Ainda segundo o noticioso, Endrick pode ser opção tanto para atuar como referência na área ou também formar dupla com um dos dois avantes brasileiros, abrindo uma dúvida na cabeça de Ancelotti.

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