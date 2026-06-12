Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COPA DO MUNDO

Jornal da Espanha coloca Endrick como a grande esperança do Brasil na Copa do Mundo

Atacante foi o autor do gol da vitória do Brasil no amistoso contra o Egito

Reportar Erro
Endrick, atacante da seleção brasileiraEndrick, atacante da seleção brasileira - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Autor do gol da vitória de 2 a 1 sobre o Egito no último amistoso da seleção brasileira visando a Copa do Mundo, o atacante Endrick ganhou o noticiário na Espanha e surge como a grande esperança do técnico Carlo Ancelotti para compor o ataque da equipe.

Leia também

• Endrick é elogiado por imprensa internacional após gol pelo Brasil contra o Egito

• Fabinho comenta entrada de Casemiro em Endrick: "normal pela entrega e qualidade dos jogadores"

• Casemiro é criticado por André Henning após falta em Endrick: 'Contra o Modric foi um gatinho'



Nesta sexta-feira, o jornal "As" exaltou suas qualidades e o colocou como um candidato real para a última posição do setor ofensivo que ainda está em aberto. Até aqui, Vini Jr e Raphinha são titulares consolidados. Assim, o atleta revelado pelo Palmeiras entra numa briga direta com Matheus Cunha e Igor Thiago.

"Com Vinícius Jr e Raphinha como titulares indiscutíveis, a vaga de centroavante permanece em aberto. Endrick disputa essa posição para fazer suas estreia em Copas do Mundo", diz parte do texto da reportagem desta sexta-feira.
 

Endrick celebrando gol pelo LyonEndrick celebrando gol pelo Lyon. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP


A publicação informa que, a princípio, Endrick inicia a competição num plano mais secundário. No entanto, diante das suas características e da boa fase que apresenta no Lyon, ele "já demonstrou sua capacidade de se entrosar bem com vários atacantes dentro da área e provou ter faro de gol".

Carlo Ancelotti vai aproveitar essa sexta-feira para definir a equipe que estreia na competição. Ainda segundo o noticioso, Endrick pode ser opção tanto para atuar como referência na área ou também formar dupla com um dos dois avantes brasileiros, abrindo uma dúvida na cabeça de Ancelotti.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter