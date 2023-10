A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Jornal espanhol chama Vinicius Júnior de "Pinóquio" após depoimento sobre caso de racismo Veículo acusa o atleta do Real Madrid de ter mentido em audiência e postou uma imagem do brasileiro com um nariz em alusão ao personagem

Após Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e principal destaque brasileiro na Europa, prestar depoimento à Justiça espanhola sobre os insultos racistas que recebeu durante partida contra o Valencia, em 21 de maio, a imprensa fez uma postagem atacando o jogador.

Desta vez, o jornal "Superdeporte" chamou o atleta de "Pinóquio" na capa da edição desta sexta-feira (6), com uma montagem que coloca o atleta com um nariz grande, fazendo referência ao personagem de ficção da Disney, famoso por contar mentiras.

"Pinóquio. O madridista reconhece que provocou a arquibancada, mas mente à juiza ao apontar o dedo a todos pelos insultos racistas", escreveu o Superdeporte na capa do jornal.



Nesta quinta, o atleta testemunhou em um tribunal de Madrid, a portas fechadas. Embora o conteúdo do que foi discutido na audiência, que foi realizada por videoconferência, seja sigiloso, a imprensa local tem veiculado que Vinicius Júnior teria declarado à juíza que se sentiu "ofendido" pelos insultos que recebeu no estádio do Valencia neste dia e deixou claro que as agressões ocorreram "por causa da sua cor de pele".

Valencia repudia declarações de Vinicius Júnior



Em comunicado oficial em seu site, o Valencia também repreendeu o depoimento e acusou o jogador de proferir "mentiras infundadas", além de exigir uma retratação pública. Veja, abaixo, a nota completa do clube na íntegra.

Face à informação publicada sobre a alegada declaração prestada em tribunal pelo jogador de futebol Vinicius Jr., afirmando que todo o Estádio Mestalla lhe lançou insultos racistas no jogo entre Valencia CF e Real Madrid CF na temporada passada, o Clube deseja manifestar a sua surpresa, rejeição e indignação.

Como o próprio treinador Carlo Ancelotti reconheceu publicamente, em nenhum caso o comportamento pode ser generalizado a todo o Estádio Mestalla.

O Clube tem plena consciência da gravidade deste assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Esta questão exige o envolvimento de todos, e o Valencia CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações.

Os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas, e o Valencia CF exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração esta manhã.



Em meio a tudo isso, o atleta se prepara para voltar a campo já neste sábado (7), às 11h15, para confronto entre Real Madrid e Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.

