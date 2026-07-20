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COPA DO MUNDO Jornal espanhol critica atitude da Argentina durante premiação da Copa: "Desprezo pelo campeão" Durante a celebração espanhola, boa parte dos atletas da Albiceleste permaneceu de costas para o palco

A postura dos jogadores da Argentina durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo está repercutindo na imprensa internacional. Derrotados pela Espanha na final do último domingo, os argentinos foram alvo de críticas do jornal espanhol As por não acompanharem a entrega do troféu aos campeões.





Durante a celebração espanhola, boa parte dos atletas da Albiceleste permaneceu de costas para o palco, voltada para o setor onde estavam seus torcedores. Enquanto os campeões recebiam as medalhas e erguiam a taça, os vice-campeões interagiam com a torcida argentina.



O comportamento foi duramente criticado pelo tradicional periódico espanhol: "O desfecho melancólico da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha ganhou um capítulo ainda mais desagradável quando os jogadores argentinos deram as costas à comemoração espanhola durante a entrega do troféu".

Elenco argentino de costas para a celebração da Espanha. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



Na sequência, o jornal As afirmou que a atitude destoou do protocolo normalmente observado em grandes competições internacionais.



"Um gesto pouco comum em cerimônias desse porte encerrou uma partida na qual a Argentina esteve mais preocupada com jogadas ríspidas do que propriamente com o futebol", publicou o veículo

Messi chora com o vice da Copa do Mundo. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



Por fim, o periódico ressaltou que os vice-campeões deixaram de cumprir uma tradição considerada parte do espírito esportivo.



"Toda a seleção argentina ignorou uma das regras não escritas das grandes competições: permanecer para assistir à coroação da equipe que a derrotou", concluiu.

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