Jornal espanhol destaca atuação de Neymar contra o Remo: "Reencontra sua magia"
Atacante brasileiro participou dos dois gols na vitória do Santos no Brasileirão
A atuação de Neymar na vitória do Santos sobre o Remo, ontem, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou destaque na imprensa espanhola.
O jornal As enalteceu a partida do camisa 10 santista, que deu uma assistência e iniciou a jogada de outro gol, e afirmou que o brasileiro "reencontra sua magia".
O portal também ressaltou o esforço de Neymar para convencer Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, a convocá-lo para a Copa do Mundo de 2026 e deu ênfase para a assistência para o primeiro gol do Santos na partida. O camisa 10 achou um lindo passe de esquerda para Thaciano, que balançou as redes.
"Neymar reencontra sua magia. O camisa 10 do Santos está se esforçando ao máximo para convencer Ancelotti e deu uma assistência magistral. Ele não desiste e teve um papel fundamental na conquista do campeonato", escreveu o jornal.
No primeiro jogo da série de 14 que o Santos terá até o dia da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa, o atacante teve contribuição direta na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, na Vila Belmiro. Só que, no fim do jogo, os planos do atacante levaram um duro golpe.
Neymar recebeu um cartão amarelo aos 40 do segundo tempo. Foi o terceiro dele, que está fora do jogo contra o Flamengo, no domingo, no Maracanã.
O lance ocorreu quando Neymar levou uma entrada mais forte por trás de Diego Hernandez, do Remo. O atacante levantou irritado, tentou tirar satisfação com o jogador e acabou recebendo o cartão. O camisa 10 santista saiu reclamando bastante irritado com o árbitro Sávio Pereira Sampaio.
— É injusto. Porque eu sofri uma entrada de costas desleal, sem necessidade, era o final do jogo. Foi a terceira ou quarta (falta). Só fui reclamar com ele e já tomei o amarelo. Enfim, esse árbitro é assim. Acordou de "chico" e veio assim para o jogo. Não podia nem falar com ele que virava as costas. Tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo — queixou-se Neymar em entrevista ao Sportv.