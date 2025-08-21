A- A+

FUTEBOL Jornal espanhol destaca estreia de Almada, ex-Botafogo, como "novo líder" do Atlético de Madrid Atuação incluiu 93% de acerto nos passes e domínio no meio-campo

A imprensa espanhola destacou a estreia de Thiago Almada, ex-Botafogo, pelo Atlético de Madrid como a de um "verdadeiro líder em campo". Apesar da derrota para o Espanyol em Cornellà no final de semana, o jornal AS ressaltou que o argentino de 24 anos deixou uma forte impressão logo na primeira rodada da liga.

“O revés em Cornellà desmoronou o Atleti, mas, além da decepção da derrota, a partida também rendeu resultados positivos. Almada, por exemplo. Uma estreia com a chegada de um novo líder para o time da casa”, escreveu a publicação.

Titular logo em sua primeira partida, Almada se movimentou pelo setor ofensivo, trocando posições com Baena e participando de triangulações com Julián. Sua presença foi vista como fundamental para manter o Espanyol longe do gol de Oblak. “Em plena organização, cuidou de tudo: movimentar, passar, oferecer, apontar, girar, fintar, abrir...”, destacou o jornal.





Os números reforçam a atuação convincente: 54 passes certos em 58 tentados (93% de acerto), sendo 20 no terço final do campo; quatro duelos vencidos em quatro disputados; e cinco recuperações de bola. Após sua saída de campo, o Atlético perdeu intensidade e deixou de repetir as boas jogadas criadas no início.

"Novo onze titular do Atlético foi o cérebro do jogo", escreveu.

Agora, Almada terá o desafio de assumir ainda mais protagonismo, já que Baena sofreu lesão e será desfalque contra Elche e Alavés. O técnico Diego Simeone enxerga no argentino, em conjunto com Baena e Julián, a base de um tridente criativo capaz de equilibrar organização e poder ofensivo.

