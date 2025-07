A- A+

Futebol Jornal espanhol destaca estreia de Davide Ancelotti no Botafogo: 'Pesadelo ofensivo' Filho de Carlo Ancelotti empata com o Vitória em sua primeira partida como técnico principal

A estreia de Davide Ancelotti como técnico do Botafogo foi acompanhada com atenção também pela imprensa internacional. O jornal espanhol Marca classificou o empate em 0 a 0 com o Vitória, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Brasileirão, como um “pesadelo ofensivo”, destacando o volume ofensivo do Alvinegro e a atuação do goleiro adversário.

Em seu primeiro jogo no comando após receber a licença para atuar como técnico, o filho de Carlo Ancelotti viu seu time finalizar 20 vezes e ter 62% de posse de bola, mas parar em uma atuação inspirada de Lucas Arcanjo, que fez pelo menos dez defesas importantes.

— No futebol, é preciso marcar gols para vencer. Não foi o suficiente. Não tivemos sorte, mas também precisamos melhorar. Fizemos o suficiente para vencer hoje, mas nem sempre pode ser assim. Futebol é assim. Estamos frustrados porque sempre queremos vencer, mas temos que seguir em frente. Amanhã é outro dia — disse Ancelotti após o jogo.

O técnico botafoguense escalou sua equipe no 4-4-2 e levou a campo John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza, Alex Telles, Allan, Marlon Freitas, Artur, Álvaro Montoro, Jefferson Savarino e Arthur Cabral como seus primeiros titulares.

— Gostei do primeiro tempo. Começamos com ritmo, queríamos isso. Colocar a bola na área, ganhar a segunda bola, impedir as transições deles. Começamos bem o segundo tempo também, mas depois perdemos um pouco de ritmo — avaliou.

Na rodada anterior, Davide ainda estava como auxiliar de goleiros, por não ter a licença técnica. Com 22 pontos, o Botafogo ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Sport, no domingo.

