Futebol

Jornal espanhol destaca força do Brasileirão e diz que liga já desafia poder financeiro da Europa

Reportagem do diário AS aponta que campeonato brasileiro foi o segundo que mais gastou no mundo na última janela, atrás apenas da Premier League

Campeonato Brasileiro 2026 teve novidades confirmadas nessa segunda-feira (15)Campeonato Brasileiro 2026 teve novidades confirmadas nessa segunda-feira (15) - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O crescimento do Campeonato Brasileiro tem chamado a atenção até na Europa. Em reportagem publicada pelo jornal espanhol AS nesta quarta-feira, o diário afirma que o avanço financeiro e esportivo do Brasileirão “parece imparável” e já começa a impactar diretamente o cenário global do futebol.

Segundo o levantamento citado pelo veículo, a liga brasileira foi a segunda que mais investiu em transferências no mundo na última janela, atrás apenas da Premier League.

“O crescimento do Brasileirão parece imparável, e seu potencial, que antes ameaçava o restante da América do Sul, agora também se estende ao futebol europeu”, escreveu o jornal.

De acordo com os números divulgados, os clubes brasileiros gastaram €245 milhões na última janela de transferências.

O valor fica abaixo apenas dos €453 milhões investidos pela Premier League, mas coloca o Brasileirão à frente de ligas tradicionais como:

O contraste com o futebol espanhol chama atenção: a La Liga gastou €75 milhões, menos de um terço do investimento realizado pelos clubes brasileiros.

A reportagem destaca o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo como o principal negócio da janela, por mais de €40 milhões.

“O Flamengo conseguiu concretizar um negócio que poucos clubes no mundo poderiam realizar”, observou o AS, lembrando que o jogador também despertava interesse do Chelsea. Outro destaque foi a contratação de Jhon Arias pelo Palmeiras após passagem pelo Wolverhampton.

O jornal espanhol também ressaltou que o poder financeiro não se limita aos clubes mais tradicionais. Diversas equipes do país fizeram contratações relevantes, entre elas:

Segundo o AS, “existem inúmeros exemplos do poder financeiro de muitos dos principais clubes do país”.

