Jornal espanhol destaca força do Brasileirão e diz que liga já desafia poder financeiro da Europa
Reportagem do diário AS aponta que campeonato brasileiro foi o segundo que mais gastou no mundo na última janela, atrás apenas da Premier League
O crescimento do Campeonato Brasileiro tem chamado a atenção até na Europa. Em reportagem publicada pelo jornal espanhol AS nesta quarta-feira, o diário afirma que o avanço financeiro e esportivo do Brasileirão “parece imparável” e já começa a impactar diretamente o cenário global do futebol.
Segundo o levantamento citado pelo veículo, a liga brasileira foi a segunda que mais investiu em transferências no mundo na última janela, atrás apenas da Premier League.
“O crescimento do Brasileirão parece imparável, e seu potencial, que antes ameaçava o restante da América do Sul, agora também se estende ao futebol europeu”, escreveu o jornal.
Leia também
• Copa do Mundo começa a ver drama com lesões de estrelas do futebol
• Nova regra que pode expulsar jogadores que tapem a boca para insultar rivais deve ser aprovada
• Ex-jogador da Premier League relata vício em cocaína que abalou carreira e casamento
De acordo com os números divulgados, os clubes brasileiros gastaram €245 milhões na última janela de transferências.
O valor fica abaixo apenas dos €453 milhões investidos pela Premier League, mas coloca o Brasileirão à frente de ligas tradicionais como:
- Serie A
- Major League Soccer
- La Liga
- Bundesliga
- Ligue 1
O contraste com o futebol espanhol chama atenção: a La Liga gastou €75 milhões, menos de um terço do investimento realizado pelos clubes brasileiros.
A reportagem destaca o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo como o principal negócio da janela, por mais de €40 milhões.
“O Flamengo conseguiu concretizar um negócio que poucos clubes no mundo poderiam realizar”, observou o AS, lembrando que o jogador também despertava interesse do Chelsea. Outro destaque foi a contratação de Jhon Arias pelo Palmeiras após passagem pelo Wolverhampton.
O jornal espanhol também ressaltou que o poder financeiro não se limita aos clubes mais tradicionais. Diversas equipes do país fizeram contratações relevantes, entre elas:
- Cruzeiro, que contratou Gerson por €27 milhões
- Atlético Mineiro, que investiu em reforços como Cassierra e Minda
- Grêmio, que gastou mais de €12 milhões em Nardoni e Tetê
- Fluminense, que trouxe Savarino
- Vasco da Gama, que contratou Brenner e Hinestroza
Segundo o AS, “existem inúmeros exemplos do poder financeiro de muitos dos principais clubes do país”.