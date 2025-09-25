A- A+

Futebol Jornal espanhol diz que Davide Ancelotti passa por "maldição" após empate entre Botafogo e Grêmio Marca destacou a frustração do técnico italiano após pênalti polêmico no fim

O empate por 1 a 1 entre Botafogo e Grêmio, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi tratado pela imprensa internacional como mais do que um tropeço. O jornal espanhol Marca classificou o resultado como uma “maldição” para o técnico italiano Davide Ancelotti, que viu a vitória escapar nos minutos finais, após um pênalti marcado com auxílio do VAR.

Com 13 desfalques por lesão e suspensão, o Botafogo abriu o placar com Cuiabano, mas perdeu fôlego no segundo tempo. Aos 42 minutos, Matheus Martins abriu o braço em uma cobrança de falta, a arbitragem consultou o vídeo e marcou pênalti. O goleiro Tiago Volpi converteu e decretou o empate em Porto Alegre.



— Acho que o time mereceu a vitória. Depois aconteceu o que todos sabemos. Claro, sinto muita frustração agora, mas não é uma derrota, é um empate, e pode ser um gostinho de derrota — disse Ancelotti, que soma 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas em 19 jogos pelo clube carioca.

A frustração foi compartilhada pela diretoria. O diretor de futebol Léo Coelho classificou a decisão como inaceitável:

— Venho aqui em nome do Botafogo para expressar nossa profunda indignação. O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Esses dois pontos foram tirados unicamente pela arbitragem.

O Marca destacou que, apesar do bom início, o treinador carrega a sensação de “maldição”, com pontos desperdiçados em momentos decisivos. O jornal lembrou que a pressão aumenta às vésperas do clássico contra o Fluminense, enquanto o Botafogo permanece na quinta colocação, com 40 pontos.

Veja também