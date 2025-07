Jornal espanhol diz que Filipe Luís fez 'grandes favores' ao Atlético de Madrid ao levar Saúl e Lino

A- A+

Filipe Luís vai passar a comandar, como treinador do Flamengo, dois atletas que, como ele, marcaram época no Atlético de Madrid. O rubro-negro fechou a contratação de Saúl Ñíguez e de Samuel Lino para reforçar a equipe a partir deste meio do ano. Segundo o jornal Marca, o técnico do time da Gávea teve "papel fundamental nas duas movimentações recentes que beneficiaram os colchoneros".

O diário espanhol destaca que Filipe Luís fez dois "grandes favores" ao Atlético ao convencer Saúl e a repatriar Lino — dois atletas que estavam fora dos planos de Diego Simeone para a sequência do time espanhol.

O próprio Saúl reconheceu que ter Filipe Luís na lateral de campo do Flamengo foi um fator decisivo para assinar com o rubro-negro, embora valores de outras propostas fossem mais altos.





"Graças à proposta do clube brasileiro, o meio-campista aceitou reduzir significativamente os valores pendentes em sua rescisão — cerca de 4 dos 14 milhões de euros brutos. A compensação salarial oferecida pelo Flamengo foi decisiva para o desfecho do caso", escreveu o Marca.

O jornal ressaltou uma segunda "colaboração" de Filipe Luís ao seu ex-time.

"A segunda colaboração foi estratégica: ao contratar Samuel Lino em definitivo, o Flamengo não apenas investiu cerca de 25 milhões de euros (contando bônus), como também liberou uma das vagas de extracomunitário no elenco do Atlético — essencial para viabilizar a chegada de Thiago Almada. Com Molina e Gallagher ocupando as outras duas vagas, a saída de Lino foi uma solução dupla: além do alívio burocrático, o clube ainda garantiu um excelente retorno financeiro, triplicando o valor pago pelo atacante três anos atrás", destaca o diário.

O Marca encerra a reportagem com uma conclusão: "Filipe, mesmo fora das quatro linhas, continua sendo uma peça valiosa para o Atlético".

