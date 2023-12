A- A+

Futebol Jornal espanhol elege seleção do Brasileirão com mais jogadores do Atlético-MG do que do Palmeiras Portal também colocou dois atletas do Botafogo, um do Flamengo e um do Grêmio

O jornal AS, da Espanha, elegeu, nesta quinta-feira (7), os onze jogadores que fizeram parte da sua seleção do Campeonato Brasileiro. Apesar do campeão ter sido o Palmeiras, o portal escolheu mais representantes do Atlético-MG para fazer parte do time ideal da competição. Por outro lado, o craque do torneio, para eles, foi Raphael Veiga.

O Atlético-MG, que terminou a competição em terceiro, teve quatro representantes na seleção do jornal espanhol: o goleiro Éverson, o zagueiro Mauricio Lemos e os atacantes Hulk e Paulinho. Pelo lado do Palmeiras, além de Veiga, Piquerez e Zé Rafael também estão presentes no time ideal do Brasileirão do AS.

Para finalizar a seleção do campeonato, o portal elegeu o zagueiro Adryelson e o meio-campista Eduardo, do Botafogo (quinto colocado), o volante Gerson, do Flamengo (quarto colocado), e o atacante Luis Suárez, do Grêmio (vice-líder).

O Palmeiras se tornou campeão brasileiro de 2023 após uma arrancada na reta final da competição. O título brasileiro serviu para coroar a era Abel Ferreira, que pode chegar ao fim — o técnico português foi procurado pelo Al-Sadd, da Arábia Saudita, para ser um dos treinadores mais bem pagos do mundo.

Ao todo, são dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Recopa Sul-americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023) conquistados sob o comando do treinador.

