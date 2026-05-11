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Futebol Jornal espanhol exalta Neymar após atuação pelo Santos e aponta reação às vésperas da Copa "Atuação do camisa 10 da Vila Belmiro foi a de um jogador ansioso para provar seu valor, conquistar a torcida e liderar o Santos", escreveu o jornal espanhol

O jornal espanhol AS destacou a atuação de Neymar na vitória do Santos FC sobre o Red Bull Bragantino e afirmou que o atacante “se recusa a desistir” na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 marcou o primeiro gol do triunfo santista e foi tratado pelo veículo espanhol como protagonista em um momento decisivo para a temporada do clube e também para o futuro na seleção brasileira.

Segundo a publicação, Neymar fez “uma de suas melhores partidas dos últimos meses” justamente em um cenário de pressão para o Santos, que precisava vencer para deixar a zona de rebaixamento. O jornal ressaltou que o atacante apareceu em um jogo equilibrado para abrir o placar pouco antes do intervalo e conduzir a equipe a uma vitória considerada fundamental na Vila Belmiro.

O AS também relacionou a atuação ao momento da seleção brasileira. De acordo com o periódico, Carlo Ancelotti enviará nesta segunda-feira sua lista preliminar para a Copa do Mundo de 2026, e Neymar tenta convencer o treinador de que merece estar entre os possíveis convocados.

“A atuação do camisa 10 em Vila Belmiro foi a de um jogador ansioso para provar seu valor, conquistar a torcida e liderar o Santos”, escreveu o jornal espanhol.

Além do gol, a publicação destacou a participação ativa de Neymar durante a partida. O atacante venceu seis de nove duelos disputados e terminou o confronto ovacionado pela torcida ao ser substituído já na reta final do segundo tempo. O segundo gol santista foi marcado por Frías, aos 31 minutos da etapa final.

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