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FUTEBOL INTERNACIONAL Jornal espanhol exalta Vinicius Jr. e o chama de "Sr. Champions" após atuação decisiva contra o City Marca destaca protagonismo do brasileiro em noite no Etihad e reforça números históricos na Liga dos Campeões

O jornal espanhol Marca exaltou a atuação de Vinicius Jr. na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City pela Liga dos Campeões e classificou o brasileiro como um dos jogadores mais decisivos do mundo em noites grandes.

Segundo a publicação, há uma “versão” de Vinicius que aparece quando a Champions entra na fase decisiva — e foi justamente essa que brilhou no Etihad Stadium.

"Existe uma versão de Vinicius Júnior que emerge quando a Liga dos Campeões fica realmente difícil", destacou o jornal.

O Real Madrid chegou a Manchester com ampla vantagem no confronto, vencendo por 3 a 0 no agregado. Ainda assim, Vinicius foi o principal nome da partida, atuando de forma agressiva e móvel no ataque.

De acordo com o Marca, o brasileiro desestabilizou a defesa do City ao ocupar diferentes zonas do campo, criar superioridade numérica e forçar erros constantes da equipe comandada por Pep Guardiola. Apesar de desperdiçar algumas chances, foi decisivo: sofreu e converteu um pênalti nos minutos finais, fechando a vitória por 2 a 1 e eliminando qualquer possibilidade de reação inglesa.

O desempenho reforçou a imagem de Vinicius como jogador de decisão. Para o técnico Carlo Ancelotti, o brasileiro mantém regularidade justamente nos momentos mais importantes.

"Vinicius nunca decepciona em jogos importantes", afirmou.

O jornal também relembra que o atacante chegou perto de conquistar a Bola de Ouro recentemente e que sua temporada atual repete números ofensivos de alto nível.

Os dados reforçam o status destacado pelo Marca. Desde sua estreia na Champions, Vinicius lidera diversos indicadores ofensivos, como participações em gols, dribles e duelos vencidos.

Além disso, tornou-se o jogador mais jovem a alcançar 80 partidas na competição e já figura entre os maiores artilheiros do clube na Europa, superando ídolos históricos.

Outro dado citado pela publicação chama atenção: em 19 jogos de mata-mata na Champions, o brasileiro só passou em branco em duas ocasiões.

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