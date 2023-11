Jornal espanhol volta a chamar Vinicius Junior de "Pinóquio" após Prêmio Sócrates

A- A+

O jornal espanhol Superdeporte, de Valência, voltou a chamar Vinícius Jr., jogador do Real Madrid, de "Pinóquio", na edição desta quarta-feira (1°). O ataque veio após o brasileiro receber o Prêmio Sócrates durante a cerimônia da Bola de Ouro pelos seus serviços prestados à sociedade por meio do Instituto Vini Jr., projeto voltado para a educação de crianças, além do seu papel importante na luta contra o racismo. De acordo com o periódico, o atleta estaria utilizando sua plataforma para "prejudicar o clube da cidade".

Essa não é a primeira vez que o periódico atribui ao jogador a alcunha de Pinóquio, personagem famoso da Disney por suas mentiras. No início de outubro, quando o atleta prestou depoimento na Espanha a respeito das ofensas racistas proferidas contra ele por torcedores do clube no Estádio Mestalla, em 21 de maio, durante partida do Campeonato Espanhol, o jornal estampou uma edição com uma montagem do jogador com um nariz grande, simulando o personagem.

A edição desta quarta do jornal exibe a imagem de Vinicius Jr. durante o seu discurso na Bola de Ouro, com a manchete: "Muito fartos do Pinóquio. O show de Vinicius e suas mentiras continuam prejudicando injustamente a imagem do Valencia e de todos os seus torcedores".

Na capa, é possível perceber que, atrás de Vinícius Jr., foi exibido o exato momento em que o jogador, denunciou os atos racistas por parte da torcida do Valencia para o árbitro da partida. Após a premiação, o próprio clube chegou a se pronunciar sobre o momento, por meio de nota oficial, repudiando o uso da imagem.

"O Valencia lamenta o uso, na cerimônia da Bola de Ouro, da nossa imagem e de sua associação a comportamentos isolados que o clube perseguiu de forma urgente, aplicando a punição mais severa aos envolvidos. Reiteramos nossa conduto mais absoluta contra o racismo, mas também pedimos respeito à nossa o torcida e ao nosso clube", diz a nota.

Durante depoimento prestado por Vinicius Jr. sobre o caso de racismo, ele teria declarado que se sentiu "ofendido" pelos insultos que recebeu durante a partida contra o Valencia e deixou claro que as agressões ocorreram "por causa da sua cor de pele".

Até o momento, três torcedores do Valência foram banidos do estádio após serem identificados como autores do insultos racistas.

