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Futebol Jornal francês destaca italo-brasileiro Renato Marin após nova atuação pelo PSG: 'Deixou sua marca' Terceira opção da posição ao longo da temporada, atrás de Lucas Chevalier e Matvei Safonov, o goleiro aproveitou a sequência de circunstâncias favoráveis para aparecer

O jovem goleiro Renato Marin voltou a chamar atenção na França após mais uma boa atuação pelo Paris Saint-Germain. Em reportagem publicada nesta segunda-feira, o jornal francês L'Équipe, destacou o desempenho do italo-brasileiro de 19 anos na vitória por 1 a 0 sobre o Stade Brestois 29 e levantou a possibilidade de o jogador ganhar espaço na hierarquia de goleiros do clube parisiense na próxima temporada.

Terceira opção da posição ao longo da temporada, atrás de Lucas Chevalier e Matvei Safonov, Renato Marin aproveitou a sequência de circunstâncias favoráveis para aparecer. A lesão muscular de Chevalier e a decisão da comissão técnica de preservar Safonov abriram caminho para duas partidas consecutivas dele na Ligue 1.

Segundo o L'Équipe, Marin “deixou sua marca na área” contra o Brest e pode ter dado um sinal importante sobre o futuro dentro do elenco comandado por Luis Enrique, especialmente diante das dúvidas sobre uma possível saída de Chevalier na próxima janela.

O brasileiro já havia sido elogiado pela imprensa francesa dias antes, após estrear como titular na Ligue 1 no empate por 2 a 2 com o FC Lorient. Na ocasião, foi apontado pelo próprio L'Équipe como o melhor jogador do PSG em campo, com defesas decisivas na reta final da partida.

Contratado nesta temporada junto à AS Roma, Renato Marin soma poucas partidas no profissional do PSG, mas vem aproveitando o calendário apertado e o rodízio promovido por Luis Enrique às vésperas da semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique.

Nascido em São Paulo, o goleiro passou pelas categorias de base de São Paulo Futebol Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras antes de seguir para a Europa. Curiosamente, começou a trajetória no futebol atuando como zagueiro e também jogava futsal na posição de fixo durante a infância.

Com 1,93m de altura, Renato Marin é tratado internamente como um dos nomes promissores da nova geração do PSG, e a sequência recente pode antecipar uma mudança de status dentro do elenco parisiense.

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