Jornal inglês faz alerta e cita dez "truques sujos" do goleiro argentino Dibu Martínez

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O clima para a partida entre Inglaterra e Argentina segue esquentando. As duas seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 15, em Atlanta, em busca de um lugar na grande final da Copa do Mundo, contra a Espanha.



Antes do duelo, o jornal inglês "The Sun" alertou a equipe europeia para o comportamento do goleiro argentino Dibu Martínez. O veículo de comunicação listou dez "truques sujos" do jogador para os ingleses ficarem de olho.



Dibu Martínez é um dos principais jogadores do time sul-americano. Ele, conhecido por provocar os adversários, foi decisivo para a conquista da Argentina no Mundial de 2022, no Catar.

As provocações do arqueiro, nas disputas de cobranças de pênaltis, por exemplo, foram determinantes para mudanças de regras sobre o comportamento dos goleiros em campo.



Ainda assim, o "The Sun" montou uma lista sobre os "truques" utilizados pelo argentino durante as partidas. Veja:



1 - Intimidação em cobranças de pênaltis: o goleiro costumava tirar a concentração dos batedores antes das cobranças, caminhando em direção aos adversários. As novas determinações, porém, impedem tal atitude.



2 - Conversas provocativas: o arqueiro é "mestre" em provocar os atletas adversários, sobretudo em cobranças de pênaltis. Dibu Martínez, não raro, mostra aos batedores os lugares onde eles irão efetuar as os tiros livres.



3 - Demora para entregar a bola: o argentino, muitas vezes, retarda as cobranças ao demorar para entregar a bola para o adversário. A atitude pode ser punida pelo árbitro.



4 - Lança a bola em outra direção: Já foi vista situação em que o goleiro jogou a bola para longe do batedor. Na final da Copa de 2022, o francês Tchouaméni precisou buscá-la. Na sequência, bateu a penalidade para fora.



5 - Contestações com a arbitragem: o jornal inglês afirma que o goleiro costuma reclamar com os árbitros antes das cobranças de pênaltis, muitas vezes sem motivo aparente. Assim, ele busca desconcentrar a arbitragem e o rival.



6 - Uso do tamanho: o arqueiro argentino possui 1,96m e usa a altura a seu favor para intimidar os adversários. No entanto, movimentos exagerados sobre a linha no momento do pênalti e contatos com as traves estão sendo observados pelas arbitragens



7 - Olho no olho: Dibu Martínez encara de maneira fixa o cobrador durante o preparo para a batida. O goleiro, em certos casos, continua encarando o adversário nos olhos até o momento do chute na bola.



8 - Comemorações: o argentino já comemorou de maneira efusiva após defender uma cobrança. O goleiro tem o hábito de fazer danças exageradas, para colocar mais pressão sobre os rivais.



9 - Papel de vilão: o arqueiro não se intimida com torcidas adversárias. Pelo contrário. Segundo o tabloide, Dibu Martínez mostra se sentir confortável ao exercer o "papel de vilão".



10 - Rebotes previstos: de acordo com treinadores das categorias de base pelas quais o goleiro passou, o jogador tem uma tática calculada em campo. Ele, em certos lances, oferece rebotes aos adversários de maneira proposital, com o intuito de fazer os rivais desperdiçarem finalizações e perderem a confiança.

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