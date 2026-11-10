Jornal inglês ignora Pelé e Messi e escolhe Maradona como camisa 10 mais lendário do futebol
The Guardian fez uma lista que reúne os nomes mais emblemáticos dos números de 1 a 50
Diego Maradona foi escolhido pelo jornal inglês The Guardian como o jogador mais associado à camisa 10 na história do futebol. O portal publicou, nesta terça-feira, uma lista que reúne os nomes mais emblemáticos dos números de 1 a 50 e ignorou Pelé e Lionel Messi para eleger o ídolo argentino como a principal referência do número 10.
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Segundo o jornal inglês, a seleção considera fatores como o tempo em que cada jogador vestiu determinado número, as conquistas alcançadas e a identificação construída ao longo da carreira. Ao justificar a escolha de Maradona, o Guardian destacou a importância da camisa 10 na identidade do argentino.
— Não vamos discutir com Maradona, mesmo que Lionel Messi, Pelé ou Ferenc Puskás fossem as alternativas mais convincentes. Para Maradona, o número 10 era um estilo de vida, parte de uma identidade argentina única – a do pibe , o gênio criativo de origem humilde, abençoado com talento celestial e a ferocidade de um gato de rua. Ele até tinha o número 10 tatuado nas costas. Feche os olhos e provavelmente conseguirá ver a fonte — escreveu o jornal.
Outros nomes históricos aparecem na seleção. Cristiano Ronaldo ficou com a 7, Johan Cruyff com a 14 e o goleiro soviético Lev Yashin, único da posição a conquistar a Bola de Ouro, foi escolhido para a camisa 1. Já Paolo Maldini aparece como referência da 3, e Franz Beckenbauer, da 5.
Entre os brasileiros, Cafu foi o escolhido como o principal nome da camisa 2 e Ronaldo Fenômeno ficou com o número 9. Falcão (15), Kaká (22) e Bruno Guimarães (39) são os outros atletas do Brasil que aparecem na lista do jornal The Guardian.
Veja a seleção até o número 50
Lev Yashin (Rússia)
Cafu (Brasil)
Paolo Maldini (Itália)
Javier Zanetti (Argentina)
Franz Beckenbauer (Alemanha)
Franco Baresi (Itália)
Cristiano Ronaldo (Portugal)
Marcel Desailly (França)
Ronaldo Fenômeno (Brasil)
Diego Maradona (Argentina)
Ryan Giggs (País de Gales)
Marco van Basten (Holanda)
Gerd Müller (Alemanha)
Johan Cruyff (Holanda)
Falcão (Brasil)
Rodri (Espanha)
Kevin De Bruyne (Bélgica)
Iván Zamorano (Chile)
Paul Gascoigne (Inglaterra)
Diogo Jota (Portugal)
Andrea Pirlo (Itália)
Kaká (Brasil)
David Beckham (Inglaterra)
Lorenzo Insigne (Itália)
Gianfranco Zola (Itália)
John Terry (Inglaterra)
Fabio Quagliarella (Itália)
Kolo Touré (Costa do Marfim)
Kai Havertz (Alemanha)
Jesper Grønkjær (Dinamarca)
Bastian Schweinsteiger (Alemanha)
Carlos Tévez (Argentina)
Petr Čech (República Tcheca)
Granit Xhaka (Suíça)
Igor Akinfeev (Rússia)
Matteo Darmian (Itália)
Micky van de Ven (Holanda)
Dylan Tombides (Austrália)
Bruno Guimarães (Brasil)
Besian Idrizaj (Áustria)
Declan Rice (Inglaterra)
Yaya Touré (Costa do Marfim)
Mateusz Klich (Polônia)
Ivan Perišić (Croácia)
Mario Balotelli (Itália)
Salvatore Sirigu (Itália)
Phil Foden (Inglaterra)
Curtis Jones (Inglaterra)
Myles Lewis-Skelly (Inglaterra)
Lazar Marković (Sérvia)